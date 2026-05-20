Milica Jokanović je ogromnu popularnost stekla kao jedan od Tragača u kvizu "Potera", a po struci je diplomirana pravnica.

Budući da je proglašena za četvrtu najbolje informisanu osobu na svetu mnoge je iznenadio podatak da je Milica i pored tolikog znanja pune tri godine bez posla.

Jokanovićeva se nalazi na Birou za zapošljavanje, a ovu temu javno je pokrenula voditeljka RTS-a Tanja Peternek Aleksić u svojoj emisiji koja se emituje na Javnom servisu, "TV lica: Kao sav normalan svet".

- Teško je, ali se nosim s tim. Nadam se da če se situacija uskoro promeniti - rekla je Milica Jokanović.

- Desi mi se da ostanem bez teksta, to da je neko obrazovan, pametan, školovan, ima diplomu državnog fakulteta, bio je jedan od najboljih studenata, a i dalje je na birou, duže od tri godine. Kako izgleda posao koji biste Vi priželjkivali? - pitala je Tanja Peternek Aleksić.

- U nekoj kompaniji koja bi tražila pravnika i gde bi bilo održivo. Važno mi je da potraje - rekla je Milica.

Dobila otkaz kao tehnološki višak

Porodica Jokanović je devet godina živela i radila u Zenici, gde je Milica započela osnovnu školu. Zbog rata su kasnije izbegli u Beograd.



Milica se tokom osnovne škole sa roditeljima preselila u Beograd, gde je nastavila svoje obrazovanje, završila je Pravni fakultet sa najvišim ocenama, a sve ostalo je istorija.

Radila je kao pravnica u jednoj firmi, a potom je dobila otkaz krajem 2020. godine zbog krize kao tehnološki višak. Od tada je prijavljena na Birou.

