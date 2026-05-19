Milica Pavlović pojavila se večeras na koncertnoj promociji novog albuma kolege Igora Panića Nućija, gde je pred pripadnicima medija govorila o njegovom spotu sa pevačicom Eminom Jahović, kao i o koleginici Lepoj Breni.

Na početku je istakla da nije slušala Nućijeve nove pesme, ali da je upravo zbog njega došla na promociju, uz komentar da će tokom večeri saznati više o projektu.

-Nisam čula njegove nove pesme, ali sam zato i došla. Od mog lavića otkrijem mnogo večeras. Znam da ima neke vrele scene u spotu sa Eminom! To sam i očekivala - konstatovala je na početku.

Osvrnula se i na izjave Lepe Brene iz nedavnog podkasta, ocenivši njen pristup kao promišljen i usmeren ka mlađoj publici.

- Pametno, ona mudro razmišlja o svakom narednom koraku, po uzoru na kraljicu Madonu. Zna kad treba da se obrati mlađoj publici. Pametno, pametno, usmerila se na mlađe - navela je pevačica.

Govoreći o svom privatnom i poslovnom planu, istakla je da se u poslednjem periodu povukla i posvetila novom albumu.

- Odnose sam završavala sa ljudima kad su prema meni ispadali nečasni. Nije bitno šta su u horoskopu... (smeh) Povukla sam se malo, posvetila sam se svom albumu. Pesme su otpevane u studiju, radimo na vizuelnom identitetu. Kad vidim dokle smo stigli, ide snimanje spotova... Mogu sad malo da se opustim, pa sam došla ovde. Dve godine sam radila na melodijama, kao na albumima "Posesivna", "Govor tela", "Boginja". Na albumu je neka nova energija - rekla je Milica.

O Evroviziji

Na kraju se osvrnula i na Evroviziju 2026, ističući da je zadovoljna pobedom bugarske predstavnice i celokupnim nastupom.

- Ispratila sam Bugarku na Evroviziji, vraća se ženska energija na tron, seksepil. Nije lako pevati i igrati onako, i te kako sam propratila sve - zaključila je Pavlovićeva.