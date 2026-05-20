Poznato je da sestre Kristina i Aleksandra Kovač godinama nemaju skladan odnos, a njihov sukob je sada ponovo u centru pažnje javnosti.

Aleksandra se sada oglasila na društvenoj mreži Instagram gde je istakla da za sestru nikada nije rekla ružnu reč.

- Pripisuje mi se da sam "sestromrzac", da se "javno svađam sa rođenom sestrom i sramotim mrtve roditelje", iako svi dobro znaju da nisam nikada izgovorila ili napisala nijednu ružnu reč o svojoj sestri ili bilo kojoj drugoj osobi. Molim sve one koje isključivo zanima sramni "reality" koji je ona bazirala na lažima i ljubomori, da shvate da ona nije deo mog života od 2014.godine, i da više nikada neće biti. Tačka - napisala je Aleksandra.

Šta je uzrok sukoba?

Podsetimo, Aleksandra i Kristina Kovač su kao duo K2 devedesetih godina žarile i palile regionalnom scenom, ali se grupa raspala 1998. godine. Tada su, prema svemu sudeći, pukli i njihovi privatni odnosi.

Godine 2014. Kristina je objavila otvoreno pismo na Fejsbuku u kojem je optužila sestrinog partnera, kompozitora Romana Goršeka, da ju je napao, dok Aleksandru nije podržala. Od tada njihov odnos ostaje zategnut bez naznaka da bi moglo doći do pomirenja.

Čak ni smrt roditelja, muzičke legende Kornelija Kovača i njegove supruge Spomenke, nije uspela da ih ponovo zbliži. Naprotiv, čini se da sukobi samo eskaliraju, a javnost svedoči nastavku porodičnog rata koji traje već više od decenije.

