Pevač Sloba Vasić juče je izbačen iz aviona na beogradskom aerodromu Nikola Tesla.

Naime, pevač je zbog neartikulisanog ponašanja pod dejstvom alkohola uklonjen sa leta za Cirih, gde je trebalo sinoć da ima nastup.

Takođe, zbog pevačevog ponašanja u alkoholisanom stanju reagovao je kapetan aviona i naredio da pevač bude izbačen zbog neartikulisanog ponašanja pod dejstvom alkohola.

Obezbeđenje aerodroma došlo je i izvelo ga je iz aviona, a onda i sprovelo do izlaza iz zgrade, prenosi Pink rs.

Podsetimo, Sloba Vasić se već neko vreme bori sa anksioznošću, a zbog pretrpljenog stresa pevač je nedavno hitno hospitalizovan.

- Sloba se već duže vreme bori sa anksioznošću. Mislio je da je taj period iza njega, ali je u poslednjih nekoliko dana, usled pojjačanog stresa i iscrpljenosti, došlo do naglog pogoršanja stanja. U jednom trenutku je izgubio svest, nakon čega je hospitalizovan - rekao je tada izvor blizak pevaču i dodao:

- Stanje je stabilno i zadržaće se nekoliko dana kako bi se terapija i oporavak u potpunosti stabilizovali. Važno je naglasiti da nije reč ni o čemu drugom, već isključivo o zdravstvenom problemu vezanom za anksioznost. Ovim putem molimo za razumevanje i malo privatnosti, kako bi se mogao u miru oporaviti. Kada bude spreman za lično oglašavanje, blagovremeno će se on svakako oglasiti.

