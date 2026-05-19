Sloba Vasić je gotovo dve decenije prisutan na javnoj sceni, a o svom privatnom životu je uvek retko govorio.
Tako mnogima nisu poznate ni osnovne informacije o njemu, te se iznenade i kada saznaju koliko pevač ima godina.
Vasić je rođen 18. jula 1991. godine u Senti, te ima 34 godine.
Iako je gotovo dve decenije živeo život daleko od svetala reflektora, poslednjih dana se nalazi u centru skandala.
Izbacili ga iz aviona
Podsetimo, Sloba Vasić je zadržan u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević" zbog terapije koju koristi, a koja ne bi smela da se kombinuje sa alkoholom, te će biti pod nadzorom lekara.
Dan ranije, neposredno pred poletanje za Cirih gde je pevač imao zakazan nastup, Vasić je u alkoholisanom stanju napravio haos u avionu. Zbog njegovog ponašanja morao je da reaguje kapetan leta, nakon čega ga je obezbeđenje izvelo iz zgrade beogradskog aerodroma.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)