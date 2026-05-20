Kultna serija "Bela lađa", čije je likove stvorio maestralni Siniša Pavić, je zauvek ostala obeležena strašnom tragedijom koja je duboko uzdrmala domaću javnost kada je slavni glumac Milenko Zablaćanski izgubio život usred rada na projektu.

Naime, teška saobraćajna nesreća dogodila se 5. januara 2008. godine oko 16.30 sati na magistralnom putu Užice - Zlatibor.

Milenko Zablaćanski je početkom januara boravio u svojoj vikendici na Zlatiboru sa suprugom Snežanom i mlađim sinom Nikolom, uživajući u zimskoj idili nesvestan da su im to poslednji zajednički trenuci.

Tragedija se desila kada je glumac svojim automobilom krenuo ka Beogradu, nakon što je primio vest o smrti bliskog prijatelja, ostavivši porodicu na planini.

U mestu Jevremovići, usled magle i izuzetno loših uslova na putu, vozač iz suprotnog smera je izgubio kontrolu, prešao u Milenkovu traku i ogromnom brzinom se direktno zakucao u njegov automobil.

Teške povrede

Glumac je sa teškim povredama glave prebačen u užičku bolnicu gde mu je operisan hematom na mozgu, a potom je helikopterom transportovan na Vojnomedicinsku akademiju (VMA) u Beogradu. Cela Srbija se danima molila za njega, ali je, nažalost, nakon više dana provedenih u dubokoj komi, veliki umetnik podlegao povredama 22. januara 2008. godine.

Zbog ove nezapamćene tragedije, scenarista Siniša Pavić bio je prinuđen da iz serije potpuno izbaci lik Marinka Pantića.

Pored ove tužne sudbine, snimanje popularne serije "Bela lađa" obeležili su i brojni nesporazumi sa glavnim glumcem Milanom Lanetom Gutovićem. Kako se navodi, Gutović je za snimanje poslednje, šeste sezone tražio ogroman honorar od 7.000 evra po epizodi, što je za RTS i produkciju bilo neprihvatljivo.

BONUS VIDEO: