Zbog izbijanja nove epidemije ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) proglasila je "javnozdravstvenu krizu od međunarodnog značaja", a za sada još nema dobrih vesti. Otkriveno je, međutim, kako je sve krenulo.

Izbijanje ebole izaziva ozbiljnu zabrinutost. Virus se nedeljama širio neprimećeno u delu sveta gde građanski rat gotovo onemogućava efikasnu kontrolu epidemije, a u pitanju je retki soj ebole - Bundibugio, za koji ne postoji odobrena vakcina niti specifičan tretman, jer su epidemije izazvane tim sojem do sada bile retke. Ova varijanta virusa ubija otprilike trećinu zaraženih.

Žan-Pjer Badombo, bivši gradonačelnik Mongbvalua, grada u provinciji Ituri u DR Kongo, koja se graniči sa Ugandom i Južnim Sudanom, rekao je da su ljudi počeli da obolevaju nakon što je velika pogrebna povorka sa otvorenim kovčezima stigla iz Bunije, glavnog grada provincije, piše britanski "Tajms".

- Nakon toga, doživeli smo niz smrti - rekao je.

U ponedeljak se američki lekar, koji radi u DR Kongu, navodno našao među stotinama slučajeva smrtonosnog virusa.

Ko ima novca, beži

Andre Papi, 38-godišnji vlasnik prodavnice u Mongbvaluu, rekao je za "Tajms" da je poslednjih nedelja video mnogo ljudi kako umiru, uključujući dva bliska suseda.

- Svi strahuju da će smrt doći po njih. Oni koji imaju novca otišli su u Kampalu (glavni grad Ugande) - dodao je on.

Drugi stanovnik Alen opisao je kako je oštećeni kovčeg njegovog pokojnog prijatelja koji je došao iz bolnice kasnije korišćen kao drvo za ogrev na pogrebnoj gozbi.

- Bilo ih je mnogo na okupljanju, nakon te ceremonije mnogi su ljudi počeli da obolevaju i umiru - dodao je.

Umrlo 15 članova iste porodice

Poslednja epidemija, koju je SZO proglasila globalnom zdravstvenom krizom, sada se posebno prati u Mongbvaluu, u regionu koji decenijama u ciklusima razdiru brutalni oružani sukobi. Do sada je prijavljeno više od 131 smrtnih slučajeva, uključujući 15 članova iste porodice. Video-snimci pacijenata u groznici koji krvare iz nosa, njih više od 300 slučajeva - prema poslednjim procenama oko 500 - brzo su se proširili.

Od početka nove epidemije ebole zabeleženo je najmanje 500 slučajeva zaraze i 130 smrtnih slučajeva za koje se sumnja da su povezani sa ebolom, rekao je danas Tedros Adanom Gebrejesus, direktor SZO.

Šire se i glasine da je područje ukleto, a pojavile su se nakon što je pastor koji je spaljivao fetiše - predmete za koje se veruje da imaju magične moći - umro sa svojom suprugom, što je izazvalo "raširenu psihozu", kako su to opisali zvaničnici. Ministarstvo zdravlja DR Konga izvestilo je da su, zbog raširenog uverenja da se radi o "mističnoj bolesti", neki od obolelih pohrlili u molitvene centre umesto u klinike, što je odložilo otkrivanje slučajeva zaraze i doprinelo riziku od širenja.

SZO je izvestila da je prenošenje virusa verovatno započelo neotkriveno u martu, a sada su prijavljene stotine sumnjivih slučajeva. Gebrejesus je rekao da su zvaničnici prvi put saznali za sumnjive slučajeve 5. maja i poslali tim u Ituri, ali uzorci prikupljeni na terenu u početku su bili negativni.

Širenje u opasnom području

Naknadni testovi u glavnom gradu Kinšasi potvrdili su pozitivne slučajeve 14. maja, a SZO je narednog dana proglasio izbijanje bolesti. Dva slučaja potvrđena su preko granice u Kampali. Jedan od zaraženih putovao je tamo javnim autobusom, umro je u bolnici i prevezen je nazad u Kongo na sahranu istog dana, pri čemu svaka od ovih faza nosi rizik od daljeg širenja. Još jedan slučaj potvrđen je u Gomi, gusto naseljenom gradu na granici sa Ruandom, koji je trenutno pod kontrolom pobunjeničke milicije M23, koju podržava Ruanda, što predstavlja uslove koji znatno komplikuju svaki odgovor na epidemiju.

Veruje se da je nekoliko Amerikanaca takođe bilo izloženo slučajevima ebole u DR Kongu, a neki su klasifikovani kao visokorizični kontakti, prema izveštajima američkih medija.

Američki predsednik Donald Tramp formalno je povukao SAD iz SZO-a u januaru ove godine, a kasno u ponedeljak izrazio je zabrinutost zbog epidemije, ali veruje da se nije proširila na Sjedinjene Države.

- Mislim da je trenutno ograničeno na Afriku - rekao je novinarima u Beloj kući.

Sjedinjene Države će, kako piše "Tajms", proveravati putnike koji stižu u zemlju avionom iz područja pogođenih epidemijom i privremeno obustavljati vizne usluge.

U Buniji, gde se svakodnevno održavaju sahrane, vlada strepnja i panika - koliko zbog dolaska humanitarnih radnika u zaštitnim odelima, toliko i zbog širenja virusa sa stopom smrtnosti između 30 i 90 procenata. U nedelju je skoro sedam tona hitnih potrepština – šatora, kreveta, zaštitne opreme - dopremljeno avionom, u pratnji tima od 35 stručnjaka iz SZO i Ministarstva zdravlja DR Konga.

Ovo je 17. izbijanje zaraze u Kongu otkako je virus prvi put identifikovan 1976. godine, ali je tek treći put da je otkriven soj Bundibugio. Visoka stopa pozitivnih nalaza kod početnih uzoraka, potvrda slučajeva i u Kampali i u Kinšasi, kao i smrtni slučajevi više grupa ljudi širom provincije Ituri "ukazuju na potencijalno mnogo veću epidemiju od one koja se trenutno otkriva i prijavljuje", izvestio je SZO.Smrt četiri zdravstvena radnika, nešto što se češće povezuje sa kasnijim fazama epidemije, predstavlja dodatni alarm. SZO obično saziva odbor stručnjaka pre proglašenja međunarodne vanredne situacije zbog izbijanja ebole, ali ovaj put je zaobišao taj proces, navodeći "značajne neizvesnosti" oko izbijanja u gusto naseljenoj regiji sa stalnim protokom uzrokovanim rudarstvom i sukobima.

Ebola je zarazna virusna groznica koja se prenosi bliskim kontaktom krvlju, sekretima ili drugim telesnim tečnostima. Izbijanje bolesti između 2018. i 2020. u provincijama Severni Kivu i Ituri bilo je drugo najsmrtonosnije u istoriji. Tada je umrlo skoro 2.300 ljudi.