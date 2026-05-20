Snažan zemljotres pogodio je jutros područje na tursko-sirijskoj granici, a prema prvim informacijama potres je bio jačine između 5,6 i 5,8 stepeni po Rihterovoj skali.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), zemljotres je registrovan sa magnitudom od 5,6 stepeni, dok je Nemački istraživački centar za geonauke (GFZ) procenio da je potres bio jačine 5,8 stepeni.

Epicentar je bio na dubini od deset kilometara, a podrhtavanje tla osetilo se u više gradova na jugu Turske, uključujući Malatiju, Adanu i Gazijantep. Kako prenose tamošnji mediji, potres se navodno osetio i u Libanu.

Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci zemljotresa, a građani navode da su se automobili pomerali „kao da su u pokretu“, dok su ljudi u panici istrčavali iz zgrada na ulice.

Turski portal Haberler prenosi da su stanovnici pograničnih područja prijavili snažno podrhtavanje, ali za sada nema informacija o žrtvama niti o većoj materijalnoj šteti.