Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je sinoć da je privođenje direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa prostora centralnog Kosova i Metohije po nalogu Aljbina Kurtija pokušaj da Priština izvrši nedopustiv pritisak i zastrašivanje srpskih birača na tim prostorima. "Privođenje direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Republike Srbije sa prostora centralnog Kosova i Metohije po nalogu Aljbina Kurtija pokušaj je da Priština izvrši nedopustiv pritisak i zastrašivanje srpskih birača na ovim prostorima, kako bi Kurti progurao svog miljenika Nenada Rašića na predstojećim izborima", rekao je Petković, navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM.

Petković je naglasio da su o protivpravnom i neosnovanom kidnapovanju srpskih zdravstvenih i prosvetnih radnika odmah obavešteni svi međunarodni predstavnici, kao i posrednik u dijalogu Beograda i Prištine Peter Sorensen, zahtevajući da se hitno angažuju po tom pitanju. Takođe, ukazao je da Kurti ponovo izaziva krize i tenzije na terenu i preko leđa srpskog naroda vodi političku kampanju, jer, kako kaže, nema ništa drugo da ponudi svojim biračima. "Njegov Rašić sada je pokazao koliki je sluga Prištine i Aljbina Kurtija, da ima obraz kao djon i njegova sramota ostaće upisana u analima beščašća, a za svoja nedela odgovaraće u skladu sa zakonom zajedno sa svima koji su mu u tome pomogli", naveo je Petković.

Petković je poručio da će srpski narod Aljbinu Kurtiju na izborima 7. juna odgovoriti još većom slogom i jedinstvom i još snažnijom srpskom pobedom, ističući da je srpski narod kroz istoriju pokazao da je najjači kada je to najpotrebnije. U Gračanici je u utorak privedeno petoro Srba zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo "kršenje slobodnog opredeljenja birača", a iz tužilaštva privremenih institucija u Prištini saopšteno je da su oni privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna.