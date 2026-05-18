Voditeljka Bojana Lazić otkrila je da joj se udvaraju žene, te priznala kako reaguje u takvim situacijama.

Nedavno je raskinula dugogodišnju vezu, a sada je izjavila da joj muškarac nije potreban budući da je posvećena samo sinu i karijeri.

Pored toga Bojana je komentarisala muško-ženske odnose, te istakla da sve češće nailazi na muškarce koji svoje supruge varaju sa istim polom.

- Od malih nogu sam i muško i žensko samoj sebi. Moja najveća podrška i pomoć je uvek bila moja mama. Možda sam i previše nekako u toj muškoj energiji, pa sam zato često i sama. Teško mogu da nađem muškarca koji je jači od mene. Ne plaše se da mi priđu, ali to ne opstane. Ne fali mi muškarac. Imam mog muškarca, tinejdžera, i mi smo savršeni tim. Usredsređena sam na njega, na sebe, na karijeru i na što bolji kvalitet života, na putovanja... - rekla je Bojana Lazić, pa otkrila kakvi je muškarci privlače:

- Moram da priznam da privlačim džentlmene. U većini slučajeva sam imala priliku da budem sa džentlmenima. Ne znam kakve su druge žene, ja sam čak i previše ljubazna. Nisam arogantna, vrlo sam komunikativna. Nemam problem sa muškarcima, nego sa tim da su danas muškarci više žene.

"Imaju žene, a varaju ih sa muškarcima"

Bojana je priznala da joj se udvaraju i žene, te otkrila kako reaguje u takvim situacijama.

- Ljubazna sam i kada mi se udvaraju žene. Sve češće čujem da muškarci imaju supruge i da ih varaju sa muškarcima. Meni je mnogo poštenije da se opredeliš, ili ćeš biti strejt ili gej. I tih 10 odsto što izlaze po gradu, pet odsto je strejt - navela je ona.

