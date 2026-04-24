Modna kreatorka Melina Arnold udala se prošle subote za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda Dejma (70), dok je javnost dodatno uzdrmala ispovest nekadašnje bebisiterke njene dece Kana i Đine Džinović koju je dobila sa pevačem Harisom Džinovićem.

Poslednjih dana u fokusu je njena udaja, a bivša dadilja porodice otkrila je ranije za nas šokantne tvrdnje o životu u domaćinstvu Džinović, uz navode da je razvod pevača i kreatorke nije iznenadio.

-Mene taj njihov razvod uopšte nije iznenadio, nadam se samo da su deca dobro. Od početka pratim u medijima ceo ovaj haos oko njih dvoje i iskreno, sve vreme razmišljam o Đini i Kanu. Bili su dosta mlađi kada sam ih čuvala, ali deca su deca i sigurno im nije prijatno zbog svega. Oni su uvek bili privrženiji Harisu, Meline su se plašili i uglavnom sam ih kod nje pokrivala kada su pravili razne smicalice. Doduše, meni je to od početka bilo čudno, s obzirom na to da je on često bio na turnejama, mislila sam da sa njom imaju bliskiji odnos - istakla je ona.

Međutim, sve joj je postalo jasno kada se i sama uverila da deca sa Melinom dnevno provode svega sat ili dva.

-Sećam se, recimo, kada sam odlazila sa njima u Bečiće, jer tamo provode gotovo celo leto. Mislila sam da će njih četvoro biti zajedno, a da ću ja biti u nekoj odvojenoj sobi, međutim, na moje iznenađenje, nije bilo tako. Melina i Haris su bili u jednom delu hotela, a ja sa decom u drugom. Sve vreme sam bila sa njima u sobi, budila ih za doručak, vodila na plažu, izlazila uveče u šetnje, išla sa Kanom u teretanu i pratila Đinu kada je išla da se druži sa drugaricama. Sa njom su se sretali samo kratko u lobiju hotela - priseća se bivša bebisiterka porodice Džinović.

"Stalno me je zvala za razne sitnice"

Prema njenim rečima, ustajala je prva kako bi kreatorki obezbedila dobro mesto pored bazena, jer ona nije želela da ide sa decom na plažu.

-Njega sam videla svega nekoliko puta, uvek bi se našalio i stalno se raspitivao da li ga deca slušaju i da li je sve pod kontrolom, dok je ona imala zamerke na moj stil oblačenja, pa mi je nekoliko puta nudila da me povede u šoping i kupi mi "normalniju" garderobu, na šta naravno nisam pristala, jer sam po ceo dan bila sa decom i volela sam da se oblačim ležerno.

Svoju garderobu nije želela da nosi u vešeraj, već me je tražila da njene stvari perem ručno, uključujući i donji veš, i mislim da je to bio trenutak kada sam počela da razmišljam o otkazu. Stalno me je zvala za razne sitnice i tada sam shvatila da joj nije potrebna samo bebisiterka, već i lični asistent, neko ko će joj biti na raspolaganju u svakom trenutku - ispričala je sagovornica, dodajući da Melina, uprkos utisku, nije bila toliko galantna kako se činilo.

-Pre nego što smo krenuli u Crnu Goru, više puta mi je naglasila da, bez obzira na roming, telefon mora stalno da bude dostupan, uz obećanje da će račun platiti ona. Kada smo se vratili u Beograd, samo mi je rekla: "Nemam ništa sa tim", pa sam skoro trećinu mesečne zarade potrošila na mobilni. Zbog svega sam odlučila da prekinem saradnju sa njima - rekla je bivša bebisiterka dece Kana i Đine, koja je, kako navodi, zakasnila na mamino venčanje sa milionerom.

Otkrila šta joj je Đina priznala

Kako je tada govorila, u poslednje vreme često razmišlja o njima, a jedna rečenica Đine joj posebno odzvanja u sećanju.

-Nas dve smo sedele same na terasi i ja sam je zadirkivala zbog simpatije iz škole, pa smo nastavile da pričamo o momcima i zaljubljivanju. Tada mi je rekla: "I ja ću imati ovako ugovoren brak, udaću se za nekog bogataša, a biću sa nekim koga volim". Mislim da tu rečenicu nikada neću zaboraviti, baš me je rastužila - završila je svoju ispovest bivša bebisiterka porodice Džinović za Alo!