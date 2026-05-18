Odeljenje bezbednosti Pljevlja je, prema Zakonu o javnim okupljanjima i javnim priredbama, donelo rešenje kojim se ne dozvoljava održavanje javne priredbe, odnosno Spasovdanskog koncerta, sa prijavljenim nastupom vokalnog soliste Mirka Pajčina koji je poznatiji kao Baja Mali Knindža.

Bilo je planirano da pevač nastupi sa orkestrom na Trgu 13. jula u Pljevljima 21. maja, a događaj je otkazan iz navodno bezbednosnih razloga.

- Upravi policije, Regionalnom centru bezbednosti „Zapad“, Odeljenju bezbednosti Pljevlja, je dana 14.5.2026. godine podneta prijava za održavanje javne priredbe, Spasovdanskog koncerta, sa prijavljenim nastupom vokalnog soliste Mirka Pajčina i orkestra, na Trgu 13. jula u Pljevljima, za dan 21.5.2026. godine sa početkom u 20.00 časova - navodi se u saopštenju.

Oglasili se iz policije

Kako su saopštili iz Uprave policije, prijavu je, u ime organizatora javnog okupljanja Srpskog kulturnog centra "Patrijarh Varnava", podnelo fizičko lice B.J. prenosi RTCG.

- Postupajući po predmetnoj prijavi, Odeljenje bezbednosti Pljevlja je, shodno Zakonu o javnim okupljanjima i javnim priredbama, donelo rešenje kojim se ne dozvoljava održavanje navedene javne priredbe iz bezbednosnih razloga - kazali su iz policije.

BONUS VIDEO: