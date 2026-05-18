Danas u poslepodnevnim satima preminula je Vesna Pecirep iz mesta Jehovac kod Kiseljaka, na koju je jutros pucao njen suprug Miro Pecirep, potvrdili su iz MUP-a SBK za portal Avaz.ba.

- Vezano za prethodno date informacije, a povodom navedenog kriminalnog događaja, ovom prilikom vam dostavljamo informaciju, da smo dana 18.05.2026.godine, u 17:40 sati, od strane OKC MUP Sarajevo, obavešteni da je žrtva KD, inicijala V.P., rođena 1971.godine, iz Kiseljaka, preminula na KCUM Sarajevo.

O svim daljim merama i radnjama poduzetim od strane policijskih službenika MUP SBK/KSB, kao i drugih agencija za sprovođenje zakona i partnerskih organizacija, a povodom navedenog događaja, bićete blagovremeno obavešteni, naveli su iz MUP SBK.

Podsećamo, Miro Pecirep je osim Vesne, usmrtio i njenu majku Luciju, a kada ga je policija okružila on je pucao u sebe i pokušao samoubistvo. U poslepodnevnim satima je podlegao povredama na KCUS.

