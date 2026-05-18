Na auto-putu "Miloš Veliki" rano jutros je izbegnuta nesreća kada je aktivirano hitno upozorenje preko razglasa koje je sprečilo vozilo da suprotnim smerom uđe u tunel Laz, kod Čačka.

Vozilo je ušlo na auto-put između tri i četiri sata ujutru u suprotnom smeru, jer nije poštovalo postavljenu signalizaciju u zoni izvođenja radova, kažu za Tanjug u "Putevima Srbije".

Nakon toga se aktivirao razglas koji je zaustavio saobraćaj na ulazu u tunel, pa se vozač vratio i nastavio pravim smerom.

Apel vozačima

"Putevi Srbije" pozivaju vozače da poštuju saobraćajnu signalizaciju.

Veljko Ćurčić iz Agencije za bezbednost saobraćaja nedavno je za za 24sedam rekao da je prevencija veoma važna, a jedna od mera su upravo signalizacija i razna tehnička unapređenja kako do nesreća ne bi došlo.

- Što se tiče još nekih tehnoloških rešenja postoje senzori koji detektuju ulaz i izlaz takvog vozila, neke fizičke barijere. Imamo dobru signalizaciju, onaj znak "pogrešan smer", možda malo pojačati nekim treptačima. Ovde je ipak problem ljudski faktor. Moramo to sistemski posmatrati - ističe Čurčić.