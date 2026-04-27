Bivša supruga Harisa Džinovića, modna kreatorka Melina Galić, udala se za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda Deja u Monaku, dok je glamurozno slavlje organizovano u Italiji.

Venčanju je prisustvovala porodica Galić i ćerka Đina, dok je sin Kan sa ocem ostao u Beogradu, ne želeći da bude deo glamuroznog događaja.

Nakon venčanja, Haris Džinović je prvi put izašao u javnost i otvoreno govorio o odnosu sa decom, ali i viđenju ljubavnog života svoje bivše drage.

- Kada odem na put, mene moj sin zove da me pita kako sam, da li sam jeo, da li sam stigao, pita me kada se vraćam kući. On mene uvek pita da li mi nešto treba, da me sačeka nešto. Moram da kažem da je bitno da se ljudi koji žive u četiri zida da se razumeju - rekao je Haris pa je prokomentarisao svadbu bivše supruge:

- Mene to ne zanima, kada sam se razveo, za mene je to gotova priča, kako mene neko da pita za to, kada ja nisam bio tamo, a i mene to ne zanima. Moj razvod je isti kao i svačiji razvod, kao i tvoj Bojana, svi se razvode. Ljudi danas imaju minimum tri braka, o mom se pisalo toliko a nije se pisalo o razvodima Dženifer Lopez. - rekao je Haris, za Pink.

Zna se razlog napuštanja vile

Poznato je da je nakon razvoda došlo do raskola u porodici, sin je ostao sa njim, dok je ćerka krenula za majkom Melinom, međutim, do napuštanja vile na Senjaku došlo je onog trenutka kada je Đina otišla da studira u Barselonu, iako su mnogi mislili da je izašla iz porodične kuće zbog klimavih odnosa, koji su kasnije po njenom odlasku potpuno zahladneli.

- S njom imam neke prilično zamrznute odnose. I to je sve što bih vam rekao. Da l' imamo komunikaciju? Zamrznuti odnosi - znači da nema ni odgovora. Nemam emocija više, isključio sam. Za Đinu kažem: "Nek je živa i zdrava!". Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta znam. Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju i mislim da je to sasvim normalno za svaku žensku osobu. I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Samo što on neće otići, ostati će ovde u ovoj kući - otkrio je Džinović za Kurir, a čini se da je upravo Đinin odnos sa majkom kumovao prekidu komunikacije sa ocem.

