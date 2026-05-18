Najopasniji put na svetu je čuveni Jungas put u Boliviji, poznatiji kao „Put smrti“.

Ova neasfaltirana deonica duga oko 64 kilometra povezuje glavni grad Bolivije La Paz sa suptropskim gradom Korojko.

Put na 1000 metara širok je 3 metra

Put je izgrađen još tridesetih godina prošlog veka, a gradili su ga paragvajski ratni zarobljenici. Ono što ovu rutu čini toliko opasnom jesu ekstremni uslovi — dovoljan je samo jedan pogrešan potez i posledice mogu biti kobne.Uski put širok je svega tri metra i nalazi se tik uz ivicu litice koja se uzdiže oko 1.000 metara iznad doline. Uz česte kiše, guštu maglu i odrone, nije teško razumeti zašto je ova deonica decenijama važila za smrtonosnu zamku.

Dodatnu konfuziju stvara i činjenice da se na ovom putu vozi levom stranom, za razliku od ostatka Bolivije.

Vozila koja se spuštaju niz planinu nemaju prednost, pa vozači često moraju da se zaustave tik uz ivicu provalije kako bi propustili vozila iz suprotnog smera.

Vremenski uslovi pogoršavaju bezbednost

Klima na Jungas putu u Boliviji drastično se menja duž same rute — od hladne, razređene planinske klime na visinama oko La Paza, do tople, vlažne i tropske klime u području Amazonije.

Teren je izuzetno strm i nestabilan, sa uskim zemljanim i šljunčanim deonicama koje se često nalaze tik uz vertikalne litice. Vremenski uslovi dodatno pogoršavaju bezbednost, jer su magla, obilne kiše i česti odroni svakodnevna pojava, posebno u kišnoj sezoni.

Saobraćaj je nekada bio gust, a kroz put su prolazili automobili, kamioni i autobusi, iako danas većinu saobraćaja čine turističke ture i biciklisti nakon izgradnje nove obilaznice. Ranije su na putu dnevno prolazile desetine, pa i stotine vozila, dok je danas taj broj znatno manji i uglavnom ograničen na lokalni prevoz i avanturističke ture. Put je i dalje poznat po ekstremnim uslovima, iako se više ne koristi kao glavna saobraćajnica.

Najopasniji put na svetu

Nekada je na ovoj ruti godišnje stradalo između 200 i 300 ljudi, a mnogi su završili u ambisu zbog ogromnih provalija uz sam put.

Jedna od najgorih tragedija dogodila se 1983. godine kada je autobus sleteo sa puta u provaliju. U nesreći je poginulo više od 100 ljudi, što se i danas smatra najtežom saobraćajnom nesrećom u istoriji Bolivije.

Zbog ogromnog broja žrtava, Interamerička razvojna banka je još 1995. godine ovu deonicu zvanično proglasila najpasnijim putem na svetu, piše Express.