Pevačica Emina Jahović doputovala je u Beograd, gde je uslikana na aerodromu u vidno raspoloženom izdanju.

Kako uspešno balansira između muzičke karijere i porodičnog života, otkrila je da u Srbiju stiže direktno posle uspešnih nastupa, ali i zbog novih poslovnih planova.

Tom prilikom govorila je i o novom duetu sa reperom Igorom Panićem poznatijem kao Nući, kao i o tome koliko joj nakon brojnih obaveza nedostaju sinovi koji je čekaju u Istanbulu.

- Imala sam predivne koncerte, lepo se osećam. Imam uskoro promociju sa Nućijem, pa se vraćam deci nazad u Istanbul - istakla je vidno zadovoljna za Blic.

Otkrila tajnu svoje vitke linije

Podsetimo, pevačica često ističe da je ključ njenog izgleda i energije u balansu, te da sebi povremeno dozvoljava opuštanje, dok ostatak vremena vodi računa o ishrani i treningu.

- Variram sa kilažom, ali se to na meni ne primećuje. Nikada to nije neka velika razlika u kilogramima. Kilažu održavam intenzivnim treninzima već duže od deset godina i kontrolisanom ishranom. Jedino taj način života dovodi do rezultata - otkrila je jednom prilikom.

"Ne jedem po 48 sati tačno"

-Za doručak volim da pojedem jaja ili ovsene pahuljice. Jedem i voće, a za ručak je obavezno kuvano jelo. Uglavnom ne večeram ili, ako se desi da jedem, gledam da to bude do sedam sati uveče. Povremeno jedem slatkiše kada poželim da sebi dam malo oduška, a onda sutradan ponovo krenem sa disciplinom. To je balans u ishrani i on je najbitniji - objasnila je pevačica.

Dodala je i da povremeno praktikuje post.

- Gladujem jednom mesečno. To radim već neko vreme. Ne jedem po 48 sati tačno - zaključila je Jahovićeva.

Koliko godina ima Emina Jahović?

Već više od dve decenije uspešno balansira između muzičke scene, preduzetništva i majčinstva. Iako ima 44 godine, njen izgled i energija ne odaju te salonke, a u fokusu njenog privatnog života uvek su njeni sinovi Jaman (rođen 2008) i Javuz (rođen 2012).

Dečake je dobila u desetogodišnjem braku sa turskom pop zvezdom Mustafom Sandalom, od kojeg se razvela 2018. godine, nakon čega je nastavila da živi na relaciji Beograd-Istanbul kako bi sinovi bili blizu oca.

Jahovićeva ponovo tužila bivšeg muža

Emina i Mustafala razveli su se pre sedam godina, a pevačica je, prema navodima, ponovo tužila bivšeg muža.

Kako prenose mediji u Turskoj, on se tada obavezao da pevačici i deci kupi stan u Srbiji, kao i da isplaćuje alimentaciju, ali to, navodno, nije učinio.

Prema istim izvorima, pevačica je podnela novu tužbu uz tvrdnje da bivši suprug nije ispunio obaveze definisane sporazumom o razvodu.

U te obaveze ubrajaju se kašnjenje u isplati alimentacije, kao i odbijanje da obezbedi automobil za nju i decu kada im je potreban.

Turski mediji objavili su i dodatne detalje sporazuma iz 2018. godine, prema kojem je dogovoreno da ona dobije starateljstvo nad decom, dok joj od prodaje zajedničke kuće u Bejkozu pripada dva miliona dolara, uz dodatnih 500.000 dolara namenjenih za školovanje dece.

Mustafa se, takođe, obavezao da kupi stan u Srbiji i da redovno izmiruje alimentaciju. Kako pevačica tvrdi, te obaveze nisu ispunjene.

Nedavno je ponovo došlo do susreta bivših supružnika na sudu u Istanbulu.

Izvor navodi da je Emina istakla kako je bila primorana da pokrene postupak, jer su njegove neizvršene uplate i nepoštovanje dogovora doveli do toga da pravna akcija postane neizbežna, pisao je Kurir.