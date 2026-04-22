Modna kreatorka ponovo je u centru pažnje nakon ulaska u drugi brak sa imućnim i znatno starijim partnerom.

Astrološkinja i novinarka naše redakcije, Jovana Milićević, otkriva da zvezde jasno ukazuju da njen ljubavni obrazac oblikuje osobu koja bira muškarce koji imaju stabilnost, status i novac, ali i jaku potrebu da dominiraju i vode glavnu reč. Upravo zbog toga, javnost ne prestaje da je komentariše i često joj lepi etiketu “sponzoruše”.

- Ipak, situacija nije tako jednostavna, jer se odnosi koji su puni strasti, ali i kontrole, ljubomore i moći. Zanimljivo je da se u ovom braku očekuje i proširenje porodice, iako to neće ići spontano.

- Nakon glamuroznog venčanja, naredni meseci donose ključne događaje koji će pokazati da li je ovaj brak zaista čvrst ili samo dobro isplaniran potez. Prvi veliki udar dolazi sa mladim Mesecom u Biku koji aktivira njenu zonu novca – ovde se jasno otvara tema finansija u braku. Mogući su dogovori o imovini, ulaganjima ili čak prepisivanju nečega na njeno ime. Ovo je trenutak kada odnos prelazi iz emocije u konkretnu materijalnu sigurnost – otkriva Jovana.

- Zatim sledi pun Mesec u Strelcu koji pokreće pitanja distance i javnosti – moguće su priče o putovanjima, ali i prvi ozbiljni komentari i osude koji izlaze u javnost. Aktivacija Lilita ukazuje na skandal ili temu koja će šokirati javnost. Nedugo zatim, pum Mesec u Jarcu donosi vrhunac priče, jer će na udaru biti javni status nje, ali i njenog braka. Kako pravi kontakt sa njenom Venerom, ovo je trenutak kada Melina može zvanično da učvrsti svoju poziciju pored njega – objašjava astrološkinja.

- Sredinom leta, zvezde Melini otvaraju temu porodice. Ovde se jasno vidi mogućnost, selidbe, ali i priče o detetu. Kako dodiruje njen sudbinski pravac, ovo je faza koja može trajno promeniti njen privatni život. Sledeći prelom dolazi sa mladim Mesecom u Vagi, direktno u polju braka. Ovo je trenutak kada se donose ključne odluke. Da li odnos ide ka dugoročnoj stabilnosti ili se uvode nova pravila i granice. Saturn ovde traži ozbiljnost, ali i testira izdržljivost veze – govori Milićevićeva.

- I na kraju, najintenzivniji period dolazi sa mladim Mesecom u Škorpiji. Aktivira duboku transformaciju odnosa, ali i teme moći, kontrole i zajedničkog novca. Ovo je faza u kojoj se vidi prava istina: da li je u pitanju duboka povezanost ili borba za dominaciju. Sve ukazuje na to da ovaj brak neće biti miran, ni jednostavan, ali će biti snažan, pun preokreta i velikih odluka koje će je još više vezati za život koji sada vodi – zaključila je Jovana Milićević za Alo.

