Starleta i nekadašnja učesnica rijalitija Parovi, Sandra Meduza, koja je sama sebi dala taj nadimak, ostala je upamćena po brojnim lapsusima i izjavama koje su, zbog njene neinformisanosti, izazivale podsmeh širom Srbije.

Sandra Meduza, pravim imenom Sandra Pavlović, poreklom je iz Zrenjanina.

Tokom učešća u Parovima navodilo se da je rođena 1996. godine, što znači da danas ima 30 godina.

"Himna Srbije je Sveti Sava"

Devojka koja je zahvaljujući svojim šokantnim odgovorima postala internet senzacija na prostoru celog Balkana, najviše je zapamćena po odgovoru na pitanje "Koja je himna Srbije?", kada je u kvizu znanja izjavila:

-Sveti Sava - odgovorila je uz osmeh.

Na pitanje koju vrstu struje je izumeo Nikola Tesla, dala je još šokantniji odgovor:

-Elektroniku - odgovorila je ona.

Nakon dužeg perioda povlačenja iz javnosti, nove fotografije su pokazale da je estetskim korekcijama gotovo potpuno promenila lični opis.

Prema objavama na Instagramu, Sandra Meduza danas gotovo da ne liči na nekadašnji izgled.

Naplaćuje i dopisivanje sa njom

Inače, ona je počela da zarađuje objavljivanjem golišavih fotografija. Otvorila je profil na platformi OnlyFans, gde naplaćuje intimne sadržaje.

Kako se navodilo, cenovnik njenih usluga izgledao je ovako: intimna fotografija košta 100 evra, dok kratki snimak u donjem vešu iznosi duplo manje.

Dopisivanje putem poruka funkcioniše po principu "ko uplati kredit taj će moći da se dopisuje", uz uslov da ima slobodno vreme.

Njena zadnjica kao reklama košta 300 evra, dok bi za iznajmljivanje na 12 sati bilo potrebno izdvojiti 450 evra, uz napomenu da ni tada ne dolazi do intimnog odnosa, već samo do viđenja i razgovora.

Podsetimo, 2023. godine pojavio se snimak koji je izazvao veliku pažnju javnosti. Sandra je tada bila zvezda moto skupa, gde je okružena brojnim muškarcima koji su je snimali i fotografisali, dok se ona uvijala uz muziku koja je išla u pozadini.