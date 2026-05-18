Ministarstvo odbrane Belorusije saopštilo je danas da su oružane snage te zemlje započele vojne vežbe, a da će u saradnji sa ruskom stranom biti uvežbavana isporuka nuklearne municije i njena priprema za upotrebu.

Kako se ističe, cilj vežbi je provera spremnosti vojske za raspoređivanje nuklearnog oružja u različitim delovima zemlje, uz fokus na prikriveno kretanje, prebacivanje na velike udaljenosti i koordinaciju ljudstva i tehnike, preneo je Rojters.

Belorusija, koja se graniči sa Rusijom, Ukrajinom i tri članice NATO-a, saopštila je da vežbe nisu usmerene ni protiv jedne zemlje i da ne predstavljaju pretnju regionalnoj bezbednosti.

Ukrajinsko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je zapadne saveznike Kijeva da pooštre sankcije protiv Rusije i Belorusije.

"Pretvaranjem Belorusije u nuklearnu platformu u blizini granica NATO-a, Kremlj faktički legitimizuje širenje nuklearnog oružja širom sveta i stvara opasan presedan za druge autoritarne režime", navodi se u saopštenju ukrajinskog ministarstva.

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko pristao je 2023. godine, godinu dana nakon početka rata u Ukrajini, da Belorusija bude domaćin ruskih taktičkih nuklearnih projektila, dok je ruski predsednik Vladimir Putin naglasio da Moskva zadržava kontrolu nad njihovom eventualnom upotrebom.