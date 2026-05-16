Pevačica Anđela Stojković nedavno je izjavila da ju je Nataša Bekvalac najviše nervirala kao član žirija u muzičkom takmičenju u kojem je učestvovala, ali da je kasnije shvatila da je reč o divnoj osobi.

Njenu izjavu sada je prokomentarisala i sama Nataša.

-To su deca, klinci. Nama mnogo starijima se dešava da tako nešto kažemo, pa posle bude ko je šta rekao i kako se to protumačilo. To nije drama, niti pitanje ko je bolji, a ko nije. Znam da ću sada biti mnogo stroža, jer je moja popustljivost dovela do toga da mnogi popuste - poručila je ona.

"Imala sam osećaj da me hejtuje"

Podsetimo, Anđela je otvoreno govorila o svom odnosu sa popularnom pevačicom i priznala da je u početku imala pogrešan utisak o njoj.

-Nataša Bekvalac. Nismo se skontale u početku, ali jesmo na kraju - rekla je kroz smeh i dodala:

-Davala mi je malo bodova i nekako sam imala osećaj da me "hejtuje". Stalno sam se pitala zašto. Međutim, pred kraj takmičenja me je potpuno oduševila. U jednom trenutku me je povukla sa strane i rekla: "Ti si pobednica, ti pobeđuješ", tako da je ona super - izjavila je pevačica.

Majka je napustila dok je bila beba

Tokom gostovanja u emisiji Amidži šou, takođe je otvorila dušu i o veoma osetljivom odnosu sa majkom, koja ju je napustila dok je još bila beba.

Istakla je da su danas u dobrim odnosima i da joj ništa ne zamera.

-Kada sam bila veoma mala, imala sam oko godinu dana, majka je otišla... Danas sam u kontaktu sa njom i ne zameram joj ništa. Ako je odlučila da to bude tako, neka bude. Ne mogu da budem ljuta. Ima svoj život, ja imam svoj. Viđamo se na šest meseci ili godinu dana - iskreno je rekla Stojkovićeva.

