Pevač Sloba Vasić napravio je incident u avionu zbog čega je izbačen sa leta. Kako su preneli domaći mediji, pevač je bio u vidno alkoholisanom stanju i pravio je probleme zbog čega je reagovao i kapetan, ali i obezbeđenje.



Pevač je odvezen u Urgentni centar, a kako se saznaje iz pomenute ustanove prebačen je na VMA kako bi ga otreznili, ispiranjem.



Lela Vasić, njegova supruga došla je ispred VMA, vidno potrešena i nervozna. Kako je otkrio slučajni prolaznik on je uspeo da čuje dok je razgovarala sa nekim preko telefona, pa je sve vreme govorila o tome koliko se bori da on prestane da pije.

- 6 godina ga molim da se urazumi i batali alkohol, ali džaba - govorila je Lela, sedeći na betonu, nervozna i zabrinuta, tvrdi prolaznik koji se našao na licu mesta.

Podsetimo, Vasić je juče pred poletanje za Cirih, gde je trebalo da ima nastup, pravio haos u avionu, pa je morao da reaguje kapetan zbog njegovog ponašanja u alkoholisanom stanju. Došlo je obezbeđenje koje ga je izveo iz aviona, a onda i iz zgrade aerodroma.

Pre dva meseca izašao iz bolnice

Sloba Vasić, koji je pre dva meseca hitno hospitalizovan zbog narušenog zdravstvenog stanja, uspešno se oporavio. Nedugo nakon toga vratio se svakodnevnim obavezama.

Iako je iza njega veoma težak i stresan period, Sloba nije želeo da razočara publiku, pa je odmah nastavio sa nastupima. Već sinoć je stao na binu, a mnogi su primetili da je pevač znatno smršao i da danas izgleda drugačije nego ranije.

Podsetimo, Njjegov PR tim, PR menadžerka Ajla Mehanović oglasila se za domaće medije i otkrila je u kakvom je stanju pevač i šta se tačno dogodilo.

- Sloba se već duže vreme bori sa anksioznošću. Mislio je da je taj period iza njega, ali je u poslednjih nekoliko dana, usled pojjačanog stresa i iscrpljenosti, došlo do naglog pogoršanja stanja. U jednom trenutku je izgubio svest, nakon čega je hospitalizovan. Trenutno se nalazi u bolnici pod lekarskim nadzorom, stanje je stabilno i zadržaće se nekoliko dana kako bi se terapija i oporavak u potpunosti stabilizovali. Važno je naglasiti da nije reč ni o čemu drugom, već isključivo o zdravstvenom problemu vezanom za anksioznost. Ovim putem molimo za razumevanje i malo privatnosti, kako bi se mogao u miru oporaviti. Kada bude spreman za lično oglašavanje, blagovremeno će se on svakako oglasiti - rekla je Ajla, Slobina PR menadžerka.

