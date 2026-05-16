Na niske grane su pali naši "nobelovci" ako ovako nešto šalju da priča u njihovo ime.

N1 je razgovarao sa jednim od učesnika sinoćnjeg skupa u Beogradu, i gle iznenađenja - na laka, udvoriča pitanja mladić se spetljao i rekao jedno veliko - ništa.

Zamuckivanje, zbunjenost i generalni nedostatak rečnika - normalan čovek samo pogleda ovo, seti se višemesečnog maltretiranja građana u saobraćaju i sve mu je jasno.

Ovakve scene pokazuju da su blokade odavno skrenule sa svog prvobitnog cilja i da se iza glasnih poruka često kriju lični motivi, ali i nedostatak ozbiljne argumentacije.

Podsećamo, manja grupa učesnika blokada okupila se juče u Novom Sadu, gde su tokom obustave saobraćaja prilazili automobilima i pokušavali da izazovu situaciju sličnu onoj koja se prethodno dogodila ispred Pravnog fakulteta. Sa druge strane nalazili su se aktivisti SNS-a, koji predstavljaju simbol pristojne i mirne Srbije.

Tako su se ponovo mogle videti dve potpuno različite slike društva, jedna koju povezuju sa tenzijama, sukobima i agresivnim ponašanjem, i druga koju opisuju kao mirnu, dostojanstvenu i pristojnu Srbiju.

