Ivana Selakov i njen suprug Peđa Mirković suočavaju se sa velikim izazovom kada je reč o njihovoj osmogodišnjoj ćerki Kruni.

Pevačica je otvoreno govorila o problemu sa kojim se porodica već duže vreme bori, otkrivši da mala Kruna ima poremećaj ishrane.

Kako bi što bolje razumela stanje svog deteta, Ivana proučava stranu literaturu i članke na engleskom jeziku, a ćerku opisuje kao velikog "izbirača" kada je hrana u pitanju.

- U nekim stvarima jesam stroga, u nekim ne. U nekim stvarima sam stvarno stroga... Najviše sam stroga oko hrane. Naša ćerka ima neki poremećaj ishrane, urođeni, o tome se jako malo zna u našoj zemlji. Više postoje neki članci na engleskom jeziku koje sam čitala, ona je veliki izbirač - priznala je na početku razgovora.

"Ima veliki problem"

Naglasila je da upravo zbog toga najčešće dolazi do rasprava u njihovom domu.

-Stvarno ima veliki problem, tj. mi. Najviše se svađamo oko hrane. Sve ostalo pada u drugi plan, svađamo se i natežemo da išta unese u sebe. Sve ostalo je okej kod nje - dodala je ona.

Ivana se osvrnula i na proces vantelesne oplodnje kojem se svojevremeno podvrgla, nakon čega je dobila ćerku Krunu.

- Prošla sam kroz proces vantelesne oplodnje, imala sam sreću da mi uspe iz prve. Mnoge žene me kontaktiraju na društvenim mrežama zbog toga, uputim ih gde da idu, preporučim im moju doktorku Gocu. Znam koliko je sve to važno, imamo najbolje doktore na svetu - istakla je pevačica u emisiji "Premijera"