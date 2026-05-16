Pevač Sloba Vasić navodno je juče skinut sa leta za Cirih na beogradskom aerodromu zbog alkoholisanog stanja, a danas je, prema pisanju medija, prebačen na Vojnomedicinsku akademiju.

Kako tvrde domaći mediji, Sloba je iz Urgentnog centra transportovan na VMA kako bi, kroz proces ispiranja, bio otrežnjen.

Njegova supruga Lela Vasić primećena je ispred VMA nakon što mu je ukazana medicinska pomoć.

Prema navodima medija, delovala je utučenо i nervozno, a nije želela da daje izjave, već se odmah udaljila u nepoznatom pravcu.

Kako se prenosi, drama se navodno dogodila juče neposredno pred poletanje aviona za Cirih, gde je pevač trebalo da održi nastup, te je zbog njegovog ponašanja u alkoholisanom stanju morao da reaguje kapetan leta.

Nakon incidenta intervenisalo je i obezbeđenje, koje ga je izvelo iz zgrade aerodroma.

Pre dva meseca izašao iz bolnice

Sloba Vasić, koji je pre dva meseca hitno hospitalizovan zbog narušenog zdravstvenog stanja, uspešno se oporavio. Nedugo nakon toga vratio se svakodnevnim obavezama.

Iako je iza njega veoma težak i stresan period, Sloba nije želeo da razočara publiku, pa je odmah nastavio sa nastupima.

Već sinoć je stao na binu, a mnogi su primetili da je pevač znatno smršao i da danas izgleda drugačije nego ranije.

Podsetimo, njegov PR tim, menadžerka Ajla Mehanović oglasila se za domaće medije i otkrila je u kakvom je stanju pevač i šta se tačno dogodilo.

- Sloba se već duže vreme bori sa anksioznošću. Mislio je da je taj period iza njega, ali je u poslednjih nekoliko dana, usled pojjačanog stresa i iscrpljenosti, došlo do naglog pogoršanja stanja. U jednom trenutku je izgubio svest, nakon čega je hospitalizovan. Trenutno se nalazi u bolnici pod lekarskim nadzorom, stanje je stabilno i zadržaće se nekoliko dana kako bi se terapija i oporavak u potpunosti stabilizovali. Važno je naglasiti da nije reč ni o čemu drugom, već isključivo o zdravstvenom problemu vezanom za anksioznost. Ovim putem molimo za razumevanje i malo privatnosti, kako bi se mogao u miru oporaviti. Kada bude spreman za lično oglašavanje, blagovremeno će se on svakako oglasiti - naglasila je za Kurir.

