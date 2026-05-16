Jelena Rozga jedna je od najpopularnijih muzičkih zvezda u regionu, sa iza sebe 28 godina duge i uspešne karijere.

Pevačica je jednom prilikom na Instagramu objavila video svog nastupa, koji je oduševio pratioce, jer mnogi nisu znali da je u detinjstvu bila balerina.

Tada 19-godišnja Jelena izašla je na scenu pred publiku u beloj baletskoj haljini, izvodeći pesmu "Aha" uz plesne pokrete balerine, a kao debitantkinja osvojila je drugo mesto.

-Mojih prvih 25 godina. Kada sam prvi put na današnji dan uzela mikrofon u ruke nisam bila svesna kakva me budućnost čeka... Bilo je svega, uspona, padova, sreće, razočarenja, puno lepih i onih malo manje lepih stvari. Ali da se opet rodim isti put bih izabrala... jer onaj osećaj koji imam kad sam na bini, onaj minut srca mog, kada ginem i kada su dani bez broja, najsrećnija sam na svetu - napisala je tada na Instagramu, zahvalivši se publici koja je prati dugi niz godina.

Već tada su mnogi predviđali da će postati nova pevačica popularne grupe "Magazin", čiji je osnivač Tonči Huljić, što se kasnije i ostvarilo.

Od tog nastupa, baletanke je zamenila visokim potpeticama i mikrofonom. Iste godine pridružila se splitskoj grupi "Magazin", gde je zamenila tadašnju pevačicu Danijela Martinović, čime je bendu vratila veliku popularnost iz osamdesetih tokom naredne decenije.

Nakon uspešne saradnje, 2006. godine odlučila je da započne solo karijeru, koja je ubrzo donela veliki uspeh i dodatnu popularnost.

Debitantski album "Oprosti mala" objavila je 2006. godine, a potom su usledili albumi "Bižuterija", "Moderna žena", kao i "best of" izdanja i brojni singlovi i koncerti.

Od nekada stidljive devojke koja je prvi put javno uzela mikrofon na Dori, izgradila je karijeru jedne od najvećih regionalnih zvezda i postala uzor mnogim mladim devojkama.

Koliko godina ima Jelena Rozga?

Iako iza sebe ima dugu karijeru, ona i dalje izgleda mladoliko, zbog čega se često komentariše da joj je "vreme stalo".

Rođena je 23. avgusta 1977. godine, što znači da ima 48 godina i da uspešno gazi petu deceniju života.