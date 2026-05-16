Prenos obraćanja pogledajte u nastavku.

"U narednim danima i nedeljama imaćemo intenzivnu spoljnopolitičku aktivnost, sutra ujutru idem u Azerbejdžan. Ponedeljak noćna utorak se vraćam. Onda čekamo konačnu potvrdu, vidim da predsednik Putin putuje u Kinu 19. i 20., nakon toga mi idemo. Imaćemo čast da idemo u zvaničnu posetu NR Kini. Mi smo za 330 puta uvećali naš izvoz u Kinu. Mnogo toga očekujemo, u toku su najozbiljnije pripreme", rekao je Vučić.

Predsednik kaže da je ovo za njega kruna karijere i verovatno najznačajnija poseta.

"Ne zbog mene lično, već zbog građana Srbije, da uradimo važne stvari za ljude. Srbija mora da sačuva punu stabilnost, političku, ekonomsku i bezbednosnu, zato je pored mene direktor policije Dragan Vasiljević. Sa ponosom ističem da smo juče imali veliki dan na Ekspu, neverovatan uspeh za Srbiju, uedljivo najveće gradilište u jugoistočnoj Evropi", kaže on.

Vučić je rekao da je Srbija jedna od najbezbednijih zemalja, gde možete u bilo koji park ili deo grada možete da odete noću, te da se nivo bezbednosti iz godine u godinu popravlja.

"Naravno, nije uvek lako, imajući u vidu socijalne mreže i interese političara i tajkuna, i svih koji koriste medije i društvene mreže u svim sferama društvenog života za svoje uticaje. U svakom slučaju, izneću nekoliko važnih podataka. Za prva četiri meseca ove godine na osnovu klučnih pokazatelja donosimo sledeće zaključke: ukupan kriminal manji za 5,7 odsto, opšti kriminal manji za 4,3 posto. Rasvetljena su sva ubistva po prvi put. Broj krivičnih dela protiv imovine je manji, očuvan je stabilan javni red, na granicama je stabilno stanje", saopštio je on.

Predsednik dodaje da je procenat poginulih u nesrećama manji za 12 odsto.

"Na autoputevima se dogodi kada neko vozi u suprotnom smeru, ali mnogo ređe nego na lokalnim putevima. Zato je izgradnja putne mreže ključna. Napadi dolaze iz različitih interesnih sfera, od svih koji imaju interesa, na sektor bezbednosti u Srbiji. Zato se vode kampanje protiv pojedinih ljudi, a u korist pojedinih ljudi. I niko ne vodi računa o državnim interesima, nego samo o svojima. Zato molim novinare da ne izlazite u javnost sa neproverenim informacijama. Imali smo više medija koji su javili da je telo ubijenog, a nemamo potvrdu, pronađeno. A znamo da je lice upucano, ništa ne može da se sakrije pranjem čaršava. Ta priča 'nema tela nema dela' je imbecilna. I po tom pitanju smo se ponašali veoma profesionalno i odgovorno, ne podležući pritiscima onih koji imaju lične razloge da govore loše o doskorašnjem šefu beogradske policije", upozorio je on.

Zamolio je još jednom da se ne objavljuje da je telo pronađeno, iako nije pronađeno :

"Telo i dalje nismo pronašli, intenzivna je potraga, čitave jedinice traže. Mislimo da znamo rejon gde je to moglo da se desi, ali to je ogroman prostor i ogroman broj ljudi je angažovan."

"Donećemo zakon u najskorijem roku, pozivam Anu i druge da se angažuju oko ovoga što dogovaramo sa Venecijanskom komisijom. Očekujem danas važan razgovor sa najvišim zvaničnicima EU. Ali narodu je dosta onih koji na svakom mestu govore 'znaš ti ko sam ja'. Jer ako je neko u stanju da izvrši najteže krivično delo, a da je završavao školu u Kamenici, i kada ga izvrši mrtav hladan sedne i popije piće, a mi smo kao država uložili u njega. I da čuvaš bilo kakve kriminalce, ti nemaš šta da tražiš u policiji i vojsci. Donećemo zakon po kome svako koga budemo uhvatili da obavlja druge poslove, mimo onoga za šta dobiju dozvolu od države - jer ponekad dobijate zadatak koji nije direktno u opisu vašeg radnog mesta, da čuva neki zdravstveni objekat na primer - ali da vidimo nekoga da čuva bilo kakvog tajkuna, ili kriminalca - e ti majčin sine ne možeš da radiš u policiji!", najavio je Vučić.

Rekao je da nije bitno da li će nakon ove najave njeh dve ili pet hiljada dati otkaz u policiji.

"I u vojsci isto. Šta smo mi, budale? Da školujemo nekog na Vojnoj akademiji ili u Kamenici, ulažemo, plaćamo ne male plate, a da onda svako pravi svoj klan, e to više neće biti dozvoljeno. Pa neka se žale Evropi, Strazburu, Svetom Petru", dodao je on.

Pola njih zna ko je koji narko diler, a pola njih je na slobodi, istakao je predsednik, i zapitao je zašto ih bilo ko čuva.

"Dosta je bilo. Kažu im to ima i u drugim državama. E neka ima, ovde neće da ima. Dok ne iskorenimo ove podrepaše i grane crnogorskih klanova, koji nam ubijaju zemlju u poslednjoj deceniji. Imao sam još mnogo stvari da govorim, ali pričaću pre odlaska u Kinu", dodao je on.

Pitanja novinara

O pisanju opozicionih medija da je vlasnik restorana u kom se dogodilo ubistvo njegov brat, direktor policije je rekao da je vlasnik jedno od 10 uhapšenih lica, i da to nije brat predsednika.

"Moj brat je u tom restoranu možda bio jednom u životu, ili nijednom. Znate li ko je to izmislio? Da vidite kako mafija radi. To je rekao ovaj dokazani kriminalac, koga sada štiti kavački klan i drži na teritoriji Crne Gore. To je sin one nekadašnje predsednice suda Medenice. Pošto ga drže kavčani, a nisu uspeli u životu je oni imaju problem samo sa jednim liderom na Balkanu, a to je Aleksandar Vučić. Sa drugima nemaju problema. I onda kada čuje šta pričaju njegove kolege, onda moraju da ubace i porodicu onog ko im najviše smeta i predstavlja najveći problem. A zar nije Franš u vlasništvu mog brata?", pita predsednik, i kaže da jedna za drugom padaju sve laži.

Predsednik je o napadima iz Crne Gore zbog njegovih izjava da neće prisustvovati proslavi godišnjice otcepljenja Crne Gore, kaže da je izneo samo istine.

"Ja sam čestitao, ali neću da idem. Ja njima uvek čestitam, oni nisu čestitali Sretenje. Je li istina da su priznali Kosovo, jel istina da smo ćutali i rekli sve u redu, čak i kada su ušli u NATO. Jesam li nešto slagao? Mi hoćemo sami da čuvamo svoju zemlju i svoje nebo sami! Sve vreme su uz Zagreb bili najjača platforma za rušenje vlasti u Srbiji. Šta tačno nije istina u onome što sam napisao? Kada me ljudi iz DPS napadaju, to je za mene velika pohvala. Kažu tužno me je gledati. E vas je mnogo lepo gledati. Neki kada se suoče sa činjenicama, onda moraju da kažu 'jesi ružan Vučiću' ovakav ili onakav, ali nisam narko-diler, lopov ni ubica. "Ja njima kažem da im ništa ne tražimo, iako ste priznali 14 posto teritorije kao tuđe. Neće da nam prodaju nešto od strateškog značaja i kada nudimo 30 odsto veću cenu. Na poligraf ću da odem da to dokažem. Sve može, samo da Srbija ne kupi nešto važno. Jel naš novac nije novac. I onda trče kod stranaca i traže pomoć i veću cenu, samo da nam Srbija ovde ne uđe. Je li to bratski odnos? Pa šalju vojnike na Kosovo, a kažu pa poslali smo jednog ili tri. Pa svejedno, jednog ili hiljadu. Ako imaju hiljadu uopšte. I opet smo mi onda krivi. Vuču, mrzimo Vučića, imali su više tekstova o meni nego o njihovom predsedniku i premijeru zajedno. Ali nisu im svi Srbi tako gadni i odvratni. Vole Čanka, Šolaka, sve blokadere. Sve one koji će da rade protiv Srbije", rekao je on. Na drugo pitanje o restoranu u kom se dogodio zločin kaže da zna vlasnika restorana, i kaže da mu nije i dalje jasno šta je tu bilo. "Znam vlasnika, super zna vina. Uvek je bio normalan čovek. Da ne ulazim u detalje koji su za mene prilično šokantno. Moja molba je samo da niko ne iznosi neproverene detalje, pre svega zbog porodice i potencijalno stradalog, ali i zbog same istrage. Barem da se ne iznose laži. Nego, nađoše li oni ovog kriminalca što mu kavčani pišu poruke. Svi ih se plaše? Evo ima jedna budala koja ih se ne plaši. Pa nisu Škaljari i Kavčani sela oko kraljeva i Čačka. Pobiše nam pola države, uvezli su nam to zlo ovde, pa još treba i predsednik Srbije da ih se plaši. Bando jedna narkodilerska, najgori klanovi u Evropi, ovi crnogorski. Samo će da ubede kao oni da nije Hitler Austrijanac, nego Mocart. Nego će da nas ubede da nisu iz Crne Gore, nego su pali sa Marsa", rekao je Vučić. Vučić kaže da je sam pisao tekst za Borbu, i da ima određenih zdravstvenih problema, što mu omogućava da piše. "Kada sebe pogledam u ogledalo, nekada izgledam kao oni koji su ubrzo završavali, na radost mnogih. Ali imam mnogo energije da se borim protiv zla. Rekao sam istinu, nije Srbija tražila rastakanje SRJ, imali smo političare koji nisu razumeli međunarodnu igru, već su samo hteli da pljačkaju. Dan posle proglašenja nezavisnosti, Koštunica objavljuje da se odričemo kontinuiteta sa Jugoslavijom. Onda se išlo na pravljenje loših odnosa sa SNP i jačanje uloge Đukanovića, koji je trebalo da vodi put do nezavisnosti. Najpre rastakanje zajedničke države. Zajednička država je federacija, a niži stepen povezivanja kao državna zajednica dve države gde uvek može da dođe do rastakanja", rekao je on. "Jesam li rekao nešto ružno kada sam rekao da smo mi njih voleli više? Samo nemojte da nas terate da učestvujemo u tom slavlju. Vidite koliko oni lažu u svojim medijima, oni pričaju da Srbija ima veći javni dug od Crne Gore. Oni pričaju bajke. Srbija ima duplo manji javni dug u odnosu na BDP od Crne Gore. Beograd koji toliko mrze je udomio toliko ljudi iz Crne Gore. Moje ideje su takve da treba da živimo zajedno, da se pomažemo i imamo bratski odnos. Uvek ih poštujući, sve naše razlike. Nismo mi poslali kragujevačku grupu da ubija ljude po Tivtu i Podgorici. Nego ste vi poslali svoje da ubijaju po Beogradu! I još nam govorite kako da vodimo istrage preko čoveka kome kavački klan govori šta da izgovori. Mislite da smo budale, da niko ne sme da vam kaže to? A to što se blokaderi uhvate za jednog takvog koji služe kriminalcima, to o njima govori", naglašava predsednik. Kaže da je postojala ideja o rastakanju SPC u Crnoj Gori, i dodaje da su mnogi narodi na Balkanu gradili svoj identite na antisrpskoj poziciji i protivljenju SPC. "Koliko ste puta slušali da ni ne kažu Mitropolija crnogorsko primorska SPC, već samo izostave SPC. U svim njihovim medijima, čak i našim ovde. Ja razumem Đukanovića zašto on mrzi Srpsku pravoslavnu crkvu. On je bar po tom pitanju principijelan već 20 godina. Kao što mi ne možemo da prihvatimo ove koji izmišljaju da su pravoslavna crkva. Ja razumem njegov stav, ali apsolutno nisam saglasan. A što se tiče terorista, izračunajte koliko su ljudi ubili crnogorski klanovi u Beogradu ", kazao je Vučić. "Ali i nedužnih ljudi na sve moguće načine, zbog čega ronim suze. Ali držimos tvari pod kontrolom i uspevaćemo još više. Barem neće moći da se šetaju narko dileri sa značkama više. I kada kažem uskoro, mislim da ćemo za mesec dana da usvojimo zakon. Za ovo neću ni da pitam Brisel, neka nas napadnu za to", kazao je on. O pretnjama blokadera osvetom posle dolaska na vlast, Vučić je rekao: "Pa rekli su da bi mi sina tuširali osiromašenim uranijumom, ćerki sekli kosu, a mlađem sinu ne bi mogli ništa, on je hologram i ne postoji. Meni su odavno rekli da ću da skončam kao Gadafi, to je govorio njihov predstavnik nekada velike Demokratske stranke, visokopozicioniran. O ovim Indijancima da ne govorim... Izvinjavam se Indijancima, pripadnicima autohtonih naroda u SAD, to je loš žargonski izraz u srpskom jeziku. Ovim Bakićima, Kokanovićima, Škoro... Da li ću da završim u šahti ili u Dunavu, nije vam baš neki izbor. Postoje ljudi koji se ne plaše smrti, postoje ljudi koji se plaše Božijeg suda i narodne ocene. Tako da pogrešili su čoveka. Hvala vam najlepše", zaključio je Vučić

Obraćanje direktora policije

"U vezi sa događajem na Senjaku, angažovani su maksimalni kapaciteti policije od prijave da je nestalo lice", rekao je Dragan Vasiljević.

"Dovedeno je ukupno 10 lica, i svi su zadržani i biće predani tužilaštvu na dalje mere i radnje. Među njima su i četiri policijska službenika. U toku je intenzivna potrega za pronalaženjem tela lica. Više od 200 pripadnika i raznih službi UKP radi na rasvetljavanju ovog dela, od jutros su uključene i ekipe SAJ koji pretražuju teren u okolini Beograda. Nadamo se da ćemo u satima ispred nas imati i više informacija o ovome. Ja vas molim apelujem i ponavljam ovo što je predsednik rekao, da ne objavljujete neproverene informacije i sačekate da dobijete informacije od MUP ili tužilaštva. Objave koje nisu utemeljene u8 realnosti izazivaju uznemirenje javnosti", naglasio je direktor policije.