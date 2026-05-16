Pevač Sloba Vasić danas je prebačen u psihijatrijsku ustanovu "Dr Laza Lazarević". Kako se saznaje, on će tamo ostati danas, a njegovoj supruzi Jeleni se slošilo pa joj je hitno ukazana medicinska pomoć.

Naime, Sloba Vasić se prvobitno javio u Urgentni centar, ali je zbog ozbiljnosti stanja odmah prebačen na Vojnomedicinsku akademiju (VMA). Razlog prijema na VMA bio je podvrgavanje procesu ispiranja i potpunog otrežnjenja.

Kako se saznaje, njegovoj ženi se tamo slošilo, doktori su odmah reagovali i priključili su je na infuziju, nakon čega je puštena.



Jelena utučena napustila psihijatrijsku ustanovu

Ispred ustanove "Laza Lazarević" smo sada zatekli njegovu suprugu Jelenu Vasić koja je bila vidno utučena.

Jelenu su snimili kako sa kesama u rukama, vidno slomljena, napušta kliniku "Laza Lazarević" i odlazi u svoj automobil.

Ovoj medicinskoj intervenciji prethodio je ozbiljan incident. Dan ranije, neposredno pred poletanje za Cirih gde je pevač imao zakazan nastup, Vasić je u alkoholisanom stanju napravio haos u avionu. Zbog njegovog ponašanja morao je da reaguje kapetan leta, nakon čega ga je obezbeđenje izvelo iz zgrade beogradskog aerodroma.



Jelena Lela Vasić, supruga pevača, danas je posetiala VMA, a ekipa novinara ju je snimila kada je napuštala ovu ustanovu. Bila je nervozna i utučena i nije bila raspoložena za razgovor sa medijima.

- Ne mogu ništa da pričam. Nemam snage. Ne mogu ništa da kažem, on je dobro sada. Živ i zdrav - rekla je kratko za "Blic".

- Verovatno je bila sa suprugom u avionu, pa je morala i ona da vadi krv - rekao je izvor "Blica" blizak Vasićima.

BONUS VIDEO: