Finale Pesma Evrovizije 2026 održava se večeras, a svi takmičari danas su imali generalnu probu pred završni nastup.

Momci iz benda Lavina takođe su odradili poslednju probu pred veliko finale, a domaći mediji zabeležili su trenutke kada su muzičari na sceni ponosno nosili srpsku zastavu.

Članovi benda bili su nasmejani, puni energije i vidno raspoloženi uoči večerašnjeg nastupa.

Proba je protekla u najboljem redu, a Nišlije su dale svoj maksimum i svima koji su pratili nastup jasno stavile do znanja da večeras idu na pobedu.

Podršku dobijaju na svakom koraku, kako u Beč, tako i na društvenim mrežama, gde se komentari podrške neprestano nižu. Srpski predstavnici večeras će nastupiti pod rednim brojem devet.

Promena u nastupu

Posebnu pažnju privukla je važna promena u scenografiji, koja je značajno popravila celokupan vizuelni utisak nastupa.

Naime, tokom prvog polufinala i prethodnih proba kadar je kvarila osoba koja je neprestano ulazila na scenu kako bi sklonila Lukin plašt sa poda.

Taj tehnički propust pred večerašnje finale konačno je otklonjen, pa se osoba zadužena za pomeranje plašta više nije videla na ekranima.

Zahvaljujući ovoj izmeni, kompletan nastup srpskih predstavnika delovao je znatno uigranije, profesionalnije i efektnije.

Evo šta predviđaju kladionice

Prema poslednjim statističkim podacima, Srbija je sa bendom Lavina zabeležila blagi pad na listi favorita, pa je sa 19. mesta skliznula na 20. poziciju u trci za pobedu na ovogodišnjoj Evroviziji.

