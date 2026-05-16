Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je danas na društvenoj mreži Iks video-snimak za koji tvrdi da prikazuje deo rezultata aktuelnih operacija ukrajinskih snaga protiv ruskih ciljeva.

Uz objavljeni snimak, Zelenski je naveo da operacije i dalje traju i da javnosti za sada prikazuje samo deo pogodaka koje je ukrajinska vojska ostvarila.

"Veći deo operacija je još u toku, tako da ovaj video prikazuje samo deo naših rezultata. Amfibijski hidro-avion Be-200, helikopter Ka-27, teretni brod sa municijom, raketni sistem 'pancir-S1' zemlja-vazduh i artiljerijski sistem, kao i 'tor' raketni sistem zemlja-vazduh, jedinica za komunikacije Redut-2US, dronovi, i mnogi drugi ciljevi su pogođeni", napisao je Zelenski.



On je dodao da su ukrajinski sistemi dugog dometa gađali i rusku energetsku infrastrukturu i brodove, navodeći da su pojedini udari izvedeni na udaljenosti od gotovo 1.000 kilometara od linije fronta.

"Ovo je naš potpuno opravdan odgovor na ono što Rusi rade. Mi ćemo nastaviti da povećavamo i domet i obim naših udara. Zahvaljujem svima koji rade na jačanju naše snage, kao i svim ratnicima naših Oružanih snaga, službi bezbednosti i našim obaveštajnim agencijama na njihovoj preciznosti", poručio je Zelenski.







Evropska unija mogla bi već u ponedeljak da odobri uslove za veliki finansijski paket pomoći Ukrajini vredan ukupno 90 milijardi evra, dok bi prva tranša od devet milijardi mogla da stigne u Kijev već sredinom juna, prenosi Politiko pozivajući se na izvore iz Brisela.

Lideri EU su još u decembru postigli dogovor o ovom zajmu kako bi pomogli Ukrajini da finansira odbranu od ruske invazije. Kijev se trenutno suočava sa budžetskim manjkom od najmanje 135 milijardi evra tokom ove i naredne godine, a evropska sredstva trebalo bi da pomognu pokrivanje budžetskih rupa i finansiranje novih dronova za odbranu.

Pre isplate sredstava, Evropska unija mora da usvoji Memorandum o razumevanju kojim će biti definisani svi uslovi korišćenja zajma, pošto deo novca dolazi direktno iz budžeta EU. Prema navodima evropskih zvaničnika, detalji sporazuma trebalo bi da budu objavljeni u utorak, dan nakon očekivanog usvajanja.