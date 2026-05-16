U turskom gradu Samsunu, na obali Crnog mora, bespilotna letelica srušila se nasred ulice i izazvala uznemirenje među građanima.

Prema pisanju lista Sozcu, u incidentu nije bilo povređenih, ali je pričinjena materijalna šteta na okolnim zgradama i objektima.

Panikа nakon pada letelice

Lokalni mediji navode da je pad drona izazvao veliku paniku u delu grada u kojem se incident dogodio.

Prilikom udara ili moguće eksplozije oštećeni su krovovi, dok su na dve stambene zgrade popucala prozorska stakla.

Na lice mesta ubrzo su stigle policijske i forenzičke ekipe koje su blokirale područje i započele istragu kako bi utvrdile poreklo drona i razloge zbog kojih je pao.

Sumnje da je reč o ukrajinskom dronu „Maja“

Turske vlasti za sada nisu zvanično saopštile kojoj zemlji pripada letelica, ali su pojedini ukrajinski mediji objavili nezvanične procene vojnih analitičara.

Prema tim informacijama, moguće je da se radi o ukrajinskom dronu „Maja“, bespilotnoj letelici koja se koristi kao mamac za protivvazdušnu odbranu kako bi zbunila PVO sisteme i odvukla pažnju sa glavnih ciljeva.

Moguće skretanje sa kursa iznad Crnog mora

Vojni stručnjaci pretpostavljaju da je dron izgubio signal ili skrenuo sa planirane putanje tokom napada na ciljeve na Krimu ili u Krasnodarskom kraju.

Kako se Samsun nalazi preko puta tih oblasti sa druge strane Crnog mora, pretpostavlja se da je letelica nakon problema sa navigacijom ili nestanka goriva nastavila nekontrolisan let preko mora i na kraju se srušila na teritoriji Turske.

Incident je ponovo otvorio pitanje mogućeg prelivanja sukoba iz crnomorskog regiona na teritorije država koje nisu direktno uključene u rat, uključujući i članice NATO-a poput Turske.







