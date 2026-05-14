Najvažnije:

Frančeska Albaneze, stručnjak UN za Palestinu, potvrdila je da je američki sud suspendovao sankcije koje joj je uvela Trampova administracija.

Zvaničnici iz Libana i Izraela sastaće se kasnije danas u Vašingtonu radi nove runde pregovora.

Razgovori u SAD se održavaju dok je trenutno „primirje“ u Libanu tehnički još uvek na snazi, ali se brzo približava planiranom roku, i dok Izrael nastavlja da ubija desetine ljudi dnevno u zemlji.

Jedna libanska vladina agencija objavila je zapanjujuće brojke o razmerama razaranja izazvanih izraelskim vojnim operacijama. Prema izveštaju, Liban je pretrpeo veliku štetu kombinacijom izraelskih vazdušnih napada, napada dronova, artiljerijske vatre i sistematskog rušenja, pri čemu je velika količina stambenih objekata na jugu „svedena na ruševine“.

Izraelska vojska je objavila da će danas širom okupirane Zapadne obale biti održana „velika vojna vežba“.

Južna Koreja planira da preduzme diplomatske akcije kada se potvrdi napadač na njen teretni brod u Ormuskom moreuzu. Prema novinskoj agenciji Jonhap, zvaničnici veruju da je Iran gotovo sigurno odgovoran, ali je istraga u toku.

Trojica američkih republikanskih senatora napustila su stranačke redove i stala na stranku demokrata u pokušaju da ograniče Trampovo ovlašćenje da pokrene vojnu akciju protiv Irana bez saglasnosti Kongresa.

Netanjahu tajno posetio Ujedinjene Arapske Emirate tokom rata Izraela i Irana

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu tajno je posetio Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) tokom rata Izraela i Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom, saopštila je kancelarija izraelskog premijera.

Kako se navodi, Netanjahu se sastao sa predsednikom UAE, šeikom Mohamedom bin Zajedom, a iz kancelarije izraelskog premijera ocenili su da je poseta dovela do "istorijskog proboja" u odnosima između Izraela i Emirata, preneo je Tajms of Izrael.

Američki zvaničnici prethodno su objavili da je Izrael tokom sukoba sa Iranom poslao bateriju sistema "Gvozdena kupola" i vojnike u UAE radi upravljanja tim sistemom.

Cene nafte stabilne nakon velikog rasta zbog tenzija na Bliskom istoku i pada zaliha

Cene nafte su u sredu bile relativno stabilne, nakon rasta od 7,5 odsto u prethodne tri sesije zbog tenzija na Bliskom istoku i smanjenja globalnih zaliha.

Cena nafte Brent kretala se na nivou od 106 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) na oko 101 dolar po barelu, preneo je Trejding ekonomiks. Međunrodna agencija za energetiku (IEA) je saopštila da su zabeležene zalihe nafte pale za oko četiri miliona barela dnevno u martu i aprilu.

S druge strane, Saudijska Arabija obavestila je Organizaciju zemalja izvoznica nafte (OPEK plus) da je njena proizvodnja pala na najniži nivo od 1990. godine.

Najmanje 10 mrtvih od čega 6 dece, a više od 20 ranjeno u napadu na jug Libana

Najmanje deset ljudi, uključući šestoro dece, ubijeno je, a više od 20 je ranjeno u izraelskim napadima na jug Libana.

Kako prenosi libanska državna agencija NNA, u gradu Arabsalim ubijeno je šestoro ljudi, od čega troje dece, a ranjeno je 12 ljudi. U grad Haruf ubijeno je jedno dete i ranjeno petoro ljudi, dok je u napadu na Rumin ubijeno troje ljudi, od kojih dvoje dece, a jedna osoba je ranjena.

U napadu na izraelski grad Zebkin ubijeno je jedno dete, a ranjeno je devet ljudi.

