Finale Evrovizije održava se večeras od 21 čas, a direktan prenos biće emitovan na RTS-u. Međutim, ove godine došlo je do promene u timu koji iz Beograda saopštava glasove.

Gledaoci su godinama navikli da ih kroz finalno veče Evrovizije vodi Dragana Kosjerina, ali će ovog puta njeno mesto zauzeti koleginica Kristina Radenković.

Međutim, Kosjerina je trenutno na bolovanju, zbog čega ove godine neće biti deo finalne evrovizijske večeri, što je iznenadilo brojne gledaoce naviknute da je vide kao zaštitno lice prenosa.

Podsetimo, poznat je i redosled nastupa u velikom finalu Evrovizije 2026, koje će biti održano u subotu, 16. maja, u Beču.

Srbiju će predstavljati grupa Lavina sa pesmom "Kraj mene", a domaći predstavnici nastupiće pod rednim brojem 9.

Redosled nastupa

Zvanični redosled finala objavljen je na sajtu Evrovizije.

-Danska – Seren Torpegor Lun, "Før vi går hjem"

-Nemačka – Sara Engels, "Fire"

-Izrael – Noam Betan, "Michelle"

-Belgija – Esila, "Dancing on the ice"

-Albanija – Alis, "Nân"

-Grčka – Akilas, "Ferto"

-Ukrajina – Leleka, "Ridnym"

-Australija – Delta Gudrem, "Eclipse"

-Srbija – Lavina, "Kraj mene"

-Malta – Ejdan, "Bella"

-Češka – Danijel Žiška, "Crossroads"

-Bugarska – Dara, "Bangaranga"

-Hrvatska – Lelek, "Andromeda"

-Ujedinjeno Kraljevstvo – Luk Mam No Kompjuter, "Eins, zwei, trei"

-Francuska – Monro, "Regarde"

-Moldavija – Satoši, "Viva Moldova"

-Finska – Linda Lampenijus i Pete Parkonen, "Liekinheitin"

-Poljska – Alicja, "Pray"

-Litvanija – Lion Seka, "Sólo quiero más"

-Švedska – Felicija, "My system"

-Kipar – Antigoni, "Jalla"

-Italija – Sal da Vinči, "Per sempre si"

-Norveška – Jonas Lov, "Ya ya ya"

-Rumunija – Aleksandra Kepitanesku, "Choke me"

-Austrija – Kozmo, "Tanzschein"

