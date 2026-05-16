Imamo ruske dokumente koji predlažu mete za udare na Kijev i druge naše gradove – političke i vojne objekte gde se mogu nalaziti vojni vrh i vlada, objavio je predsednik Volodimir Zelenski. Slovački premijer Robert Fico najavljuje da će preneti važne informacije evropskim političarima nakon razgovora s ruskim liderom Vladimirom Putinom.

Gerasimov: Rusija preuzela kontrolu nad 85 odsto teritorije Krasnog Limana

Ruske trupe vode ulične borbe kako bi zauzele ukrajinski grad Krasni Liman, koga već kontrolišu 85 odsto, izjavio je danas načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov.

„Jurišne jedinice 25. armije nastavljaju ulične borbe kako bi oslobodile Krasni Liman, glavni administrativni centar i železničko čvorište. Kontrolišemo 85 odsto teritorije grada“, rekao je Gerasimov tokom posete komandnom mestu jedne od jedinica Zapadne grupe snaga, prenosi TASS.

Prema ruskom Ministarstvu odbrane, Gerasimov je pregledao tok borbenih zadataka jedinica i formacija Zapadne grupe snaga, saslušao izveštaj komandanta i postavio dalje zadatke.

Zelenski: Rusija sprema nove udare, želi da uvuče Belorusiju u rat

Specijalisti Glavne obaveštajne uprave došli su do dokumenata koji ukazuju na to da Rusi pripremaju nove raketne i bespilotne napade na Ukrajinu, a među njima je skoro 20 političkih centara i vojnih punktova, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

"Specijalisti GUR-a Ministarstva odbrane dobili su dokumenta koja ukazuju na to da Rusi pripremaju nove raketne i dronske udare na Ukrajinu, posebno, kako navode na centre za donošenje odluka. Među njima je skoro dvadesetak političkih centara i vojnih punktova", napisao je Zelenski u Telegram objavi nakon sastanka sa načelnicima Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine, Generalne direkcije Ministarstva odbrane i službe bezbednosti, prenosi Ukrinform.

Zelenski je napomenuo da je "ukrajinska strana primila k znanju ovu informaciju", dodajući da vredi napomenuti ruskom rukovodstvu da "Ukrajina nije Rusija".

"Za razliku od zemlje agresora, gde postoji jasan autor ovog rata i njegovo dugogodišnje okruženje koje obezbeđuje njegovu distancu od stvarnosti, izvor zaštite Ukrajine je spremnost ukrajinskog naroda da se bori za svoju nezavisnost i sopstvenu nezavisnu državu", rekao je on.

Naglasio je da Ukrajinci "zaslužuju svoj suverenitet" baš kao i svaka druga nacija, kao i da narod "ne može biti poražen".

"Rusija treba da okonča svoj rat i pregovara o pristojnom miru, a ne da traži nešto drugo čime će da zastraši Ukrajinu".

Zelenski navodi i da Rusija pokušava da uvuče Belorusiju u rat i da Kijev poseduje dokumenta o razgovorima te dve države.

Predsednik je izvestio i da je na sastanku razgovarano o definisanju ciljeva za dalje dugoročne sankcije protiv Rusije zbog rata i udara nau ukrajinske gradove i sela.

"Ukrajina neće ostaviti svaki od udara koji oduzumaju živote naših ljudi bez posledica po agresora.Sasvim smo s pravom odgovorni za rusku naftnu industriju, vojnu proizvoidnju i one pojedince koji direktno čine ratne zločine protiv Ukrajine", rekao je Zelenski, prenosi Tanjug.

