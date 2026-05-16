Direktor Evrovizije Martin Grin otkrio je da bi Rusiji mogla biti ukinuta zabrana učešća na takmičenju, što je izazvalo oštre reakcije Britanije.

Martin Grin je potvrdio da bi Rusiji "teoretski" moglo biti dozvoljeno da se vrati na takmičenje, u intervjuu datom uoči Evrovizije 2026. u Beču.

Dodao je da Rusija nije isključena zbog samog rata u Ukrajini, već zato što ruski državni emiter VGTRK nije mogao da dokaže nezavisnost od Kremlja, prema proceni Evropske radiodifuzne unije (EBU).

Na pitanje da li bi Rusija mogla da se vrati ukoliko njen emiter ispuni pravila članstva, Grin je odgovorio:

- Teoretski, da.

Ova izjava dovela je u pitanje dosadašnje shvatanje javnosti da je zabrana Rusiji predstavljala principijelan stav Evrovizije protiv vojne agresije u Ukrajini.

Grin je insistirao da odluka nije bila zasnovana na samom ratu, rekavši:

- Tada ulazite u veoma komplikovanu teritoriju donošenja veoma subjektivnih vrednosnih procena.

Britanci ogorčeni: "Ovo je zapanjujuće priznanje!"

Njegove izjave dolaze nakon velikih kontroverzi zbog učešća Izraela na ovogodišnjoj Evroviziji.

Pet emitera se povuklo iz takmičenja u znak protesta zbog izraelske vojne kampanje u Gazi, a nastup Izraela je izviždan u areni.

Grin tvrdi da odluka da Izrael ostane na takmičenju proizlazi iz toga što, prema njegovom mišljenju, ne postoji "globalni konsenzus" o Izraelu.

- Ako znate da postoji globalni konsenzus, reagujete veoma brzo. Ako znate da ne postoji, onda morate pažljivije da pristupite odluci - rekao je.

Komentari su izazvali kritike britanskih političara. Liberalno-demokratski poslanik Tom Gordon nazvao je ovu izjavu "zapanjujućim priznanjem" i "moralnim kukavičlukom".

- Martin Grin je cele nedelje govorio svetu da je Evrovizija neutralan prostor zasnovan na vrednostima. Sada znamo da su te vrednosti uslovne.

Dodao je i da su Britanci s ponosom organizovali Evroviziju u ime Ukrajine, verujući da EBU stoji uz Ukrajinu iz principa.

- Sada saznajemo da to nikada nije bio princip, već samo tehničko pitanje, i da bi Rusija mogla da se vrati na Evroviziju dok rakete i dalje padaju na Kijev.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO:

