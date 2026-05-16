Veliki protest pod nazivom „Unite the Kingdom“ održan je juče u Londonu, gde su hiljade demonstranata izašle na ulice tražeći oštriji odgovor države na masovne migracije, rast islamističkog ekstremizma i, kako tvrde organizatori, urušavanje tradicionalnih britanskih vrednosti.

Skup koji predvodi Tomi Robinson, poznat po antiimigracionim i antiislamskim stavovima, prerastao je u jedan od najvećih desničarskih političkih protesta u Velikoj Britaniji ove godine. Organizatori tvrde da je na ulicama Londona bilo na desetine hiljada ljudi, dok pojedini mediji procenjuju da se u prestonici okupilo čak 80.000 demonstranata.

Istovremeno, britanska vlada i deo javnosti izražavali su zabrinutost zbog mogućeg širenja mržnje i nasilja, dok je premijer Kir Starmer poručio da se Britanija nalazi „u borbi za dušu zemlje“.

„Zemlja se urušava iznutra“

Posebnu pažnju izazvali su govori učesnika protesta koji su tvrdili da Britanci više ne žele da gledaju kako se njihova država menja zbog masovnih migracija i, kako navode, „uvoza netolerancije“.

Među okupljenima su bili i sveštenici koji su nosili velike drvene krstove i govorili o povratku hrišćanskim vrednostima.

- Ovde smo da uzdignemo Isusa i prenesemo poruku pomirenja, ljubavi i milosti - rekao je jedan od sveštenika za GB News.

Ipak, mnogi govori bili su politički veoma oštri.

- Ljudi jednostavno nisu spremni da gledaju kako se njihova zemlja iznutra urušava zbog toga - izjavio je lord Volni.

On je ocenio da su Britanci „dovedeni do krajnjih granica“ zbog „uvoza netolerancije“, optužujući vlast da nije dovoljno odlučna prema islamističkom ekstremizmu.

Starmer upozorava na „borbu za dušu Britanije“

Premijer Kir Starmer reagovao je uoči protesta upozorenjem da se Velika Britanija nalazi u ozbiljnoj društvenoj krizi.

- Nalazimo se u borbi za dušu ove zemlje - rekao je Starmer, komentarišući proteste i rast političkih tenzija.

Njegove izjave dodatno su podgrejale atmosferu u Londonu, gde su se istovremeno održavali i propalestinski protesti povodom Dana Nakbe.

Analitičari ocenjuju da protest „Unite the Kingdom“ pokazuje koliko su pitanja migracija, bezbednosti i identiteta postala ključna politička tema u Britaniji.

Rastući broj građana izražava nezadovoljstvo stanjem u zemlji, ekonomskim problemima i promenama u društvu, dok desničarski pokreti pokušavaju da kapitalizuju taj bes i strah.

Istovremeno, kritičari upozoravaju da bi ovakvi skupovi mogli dodatno da povećaju podele i tenzije u britanskom društvu.

