Sloba Vasić nakon incidenta na aerodromu, kako pišu domaći mediji, kada je zbog nedoličnog ponašanja u alkoholisanom stanju udaljen iz aviona, završio je u Urgentnom centru, odakle je potom prebačen na VMA, a kako se saznaje, trenutno se nalazi u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" radi daljih ispitivanja.



Prema informacijama do kojih su došli mediji, njegovo stanje je pod nadzorom lekara, koji prate sve okolnosti incidenta i sprovode neophodne analize.

Podsetimo, pevač je, prema saznanjima, bio u alkoholisanom stanju, zbog čega su u avionu morali da reaguju i kapetan i obezbeđenje. Nakon što je izveden iz letelice, udaljen je i iz zgrade aerodroma, a potom prevezen u Urgentni centar. Kasnije je, kako se saznaje, prebačen na VMA kako bi lekari sproveli tretman otrežnjenja i neophodne preglede.

Supruga uznemirena

U međuvremenu, na aerodrom je stigla i njegova supruga, vidno uznemirena i ljuta zbog situacije u kojoj se njen muž našao. Kako tvrde izvori, tokom telefonskog razgovora rekla je da mu već šest godina govori da ima problem sa alkoholom, ali da „ne vredi“.

Nakon nekoliko sati, Lela je napustila bolnicu, vidno iscrpljena i zabrinuta. Moglo se primetiti da je vadila krv, ali nije bila raspoložena za duži razgovor sa novinarima.



- Stvarno nemam snage, verujte mi. Ne mogu ništa da pričam – rekla je Lela, držeći se za grudi dok je polako odlazila.

Na pitanje kako je Sloba i dan otkrije detalje, poručila je:

- Ne mogu. Dobro je sada, živ, zdrav.

Alo/Kurir