Ruska prestonica ponovo se našla na meti velikog talasa ukrajinskih napada dronovima, a situacija u Moskvi tokom jučerašnjeg dana bila je izuzetno napeta nakon što su jedinice protivvazdušne odbrane morale više puta da intervenišu zbog bespilotnih letelica koje su se približavale gradu.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin saopštio je da su ruske snage PVO uspešno odbile još jedan masovni pokušaj napada ukrajinskih dronova na rusku prestonicu.

Prema njegovim rečima, ukrajinske letelice pokušavale su da probiju odbrambeni prsten oko Moskve, ali su ruski sistemi protivvazdušne odbrane reagovali na vreme i uništili više desetina ciljeva.

Masovni napad trajao satima

Napadi su se dodatno intenzivirali tokom popodnevnih časova.

Prema zvaničnim podacima, između 15.38 i 17.39 časova ruska PVO oborila je 15 ukrajinskih jurišnih dronova koji su se kretali ka Moskvi.

Ukupan broj uništenih letelica tokom dana nastavio je da raste:

Do popodnevnih časova oboreno je najmanje 20 dronova

Do kraja dana broj uništenih letelica popeo se na najmanje 30

Ruske vlasti tvrde da su svi pokušaji udara na ključne objekte u Moskvi osujećeni i da nije pričinjena velika materijalna šteta.

Ostaci oborenih dronova pali su uglavnom van naseljenih zona ili na mesta gde nisu izazvali ozbiljnije posledice.

Aerodromi rade, ali napetost raste

Na lokacije gde su pali delovi letelica odmah su upućene specijalizovane ekipe i službe za vanredne situacije koje su obezbeđivale teren i sprovodile istragu.

Iako ovakvi napadi često izazivaju ozbiljne poremećaje u vazdušnom saobraćaju, moskovski aerodromi nastavili su da rade gotovo bez većih problema.

Aerodrom Vnukovo primao je i otpremao letove prema bezbednosnim procenama i dogovorima, dok su Šeremetjevo i Domodedovo funkcionisali po redovnom režimu.

Napadi dronovima na Moskvu poslednjih meseci postali su sve učestaliji, dok se rat između Rusije i Ukrajine sve više prenosi i duboko unutar ruske teritorije.

Vojni analitičari upozoravaju da ovakvi masovni napadi imaju za cilj da iscrpe ruske PVO kapacitete, izazovu psihološki pritisak na stanovništvo i pokažu da ni ruska prestonica više nije potpuno nedodirljiva.