Nekadašnja članica grupe "Models", Ivana Stamenković Sindi, ponovo je privukla veliku pažnju javnosti i opravdala epitet jedne od najatraktivnijih žena domaće scene.

Iako ima 46 godina, Sindi i dalje svojim izgledom u petoj deceniji ostavlja pratioce bez daha, a nova fotografija sa proslave nije bila izuzetak.

Za ovu priliku odabrala je smelu modnu kombinaciju sa dubokim dekolteom i provokativnim šlicem, koji su istakli njene noge u prvi plan.

Elegantni sako prebačen preko ramena dao je dodatnu dozu sofisticiranosti celokupnom stajlingu, čime je pokazala da prati modne trendove i ume da ih nosi na svoj način.

Komentari ispod objave nizali su se velikom brzinom, a fanovi su bili jednoglasni u oceni da izgleda besprekorno.

Njena posvećenost treningu i nezi, kako se navodi, daje vidljive rezultate, pa pevačica već godinama uspešno prkosi vremenu.

Poznata je i po ljubavi prema luksuzu i putovanjima, a sada prihod ostvaruje putem različitih Instagram reklama.

Počela je da radi već sa 14 godina, što joj je, kako ističe, omogućilo da danas živi stabilno i komforno.

Otkrila kako zarađuje nakon što se povukla iz javnosti

Sindi naglašava da se od ovog posla može dobro zaraditi, ali samo ako se radi odgovorno i profesionalno, što privlači brojne kompanije.

-Radim razne vrste reklama na Instagramu, tako da je to ono sada čime se bavim. Radila sam i dugi niz godina od svoje 14 godine tako da sada mogu da budem i u penziji, valjda sam i zaslužila - naglasila je ona, pa dodala:

-Može, ako dobro radite to što radite i taj posao dobro obavljate, onda vas angažuju razne kuće. Nećemo o ciframa sada - zaključila je za domaće medije.

