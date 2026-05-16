Prema prognozi RHMZ-a, južni i jugoistočni vetar tokom dana će jačati, dok se u večernjim satima i tokom noći očekuje njegovo skretanje na zapadni pravac.

Dnevna temperatura kretaće se uglavnom između 18 i 24 stepena.

Meteorolozi navode da se tokom večeri i noći sa juga i jugozapada očekuje kratkotrajno razvedravanje.

I u Beogradu se očekuje nestabilno vreme sa povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok u pojedinim delovima grada u drugom delu dana može doći do intenzivnijih nepogoda praćenih gradom i jakim ili olujnim vetrom.

U prestonici će duvati slab do umeren južni i jugoistočni vetar, koji će tokom dana pojačavati, a uveče promeniti smer ka zapadnom.

Najviša dnevna temperatura u Beogradu biće oko 21 stepen.

RHMZ najavljuje da će sutra uslediti dodatno pogoršanje vremena, uz oblačno, vetrovito i znatno hladnije vreme sa kišom širom zemlje.

Najviše padavina očekuje se tokom prvog dela dana u Vojvodini, zapadnim, centralnim, istočnim i jugoistočnim krajevima Srbije.

Na visokim planinama juga zemlje moguć je i sneg.

Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, dok su ponegde mogući i olujni udari.

Jutarnja temperatura kretaće se od sedam do 12 stepeni, a maksimalna dnevna uglavnom između 12 i 16 stepeni.

Prema najavama meteorologa, padavine bi trebalo postepeno da prestanu krajem dana.