Pevačica Vesna Zmijanac obeležila je pola veka svoje uspešne karijere prvim od tri uzastopna koncerta u Beogradskoj areni, održanim 14. maja.

Uprkos tome što joj je neposredno pred nastup pozlilo, publika je svedočila emotivnoj večeri ispunjenoj njenim bezvremenskim hitovima i prisustvom velikih muzičkih gostiju koji su uveličali ovaj jubilej.

Na sreću, nakon hitne medicinske intervencije i ukazane pomoći u bekstejdžu, Vesna Zmijanac je smogla snage i izašla na binu, gde ju je publika dočekala gromoglasnim ovacijama.

Suze zbog Miroslava Ilića

Veče je bilo obeleženo prisustvom dragih kolega, a poseban haos i oduševljenje u publici izazvao je Miroslav Ilić.

Ilić je atmosferu podigao do usijanja, pevajući svoje čuvene pesme poput "Polomiću čaše od kristala", "Još te nešto čini izuzetnom", "Luckasta si ti" i "Božanstvena ženo".

Ipak, najdirljiviji trenutak usledio je kada se Ilić obratio slavljenici pre nego što je zapevao, zbog čega je pevačica jedva zadržala suze.

- Draga Vesna, srećnih prvih 50 godina! Da si živa i zdrava, pa da slavimo još godišnjica - poručio je pevač.

