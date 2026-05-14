Večeras se u Beogradskoj areni održava veliki koncert Vesna Zmijanac, a među brojnim poznatim ličnostima koje su stigle da uživaju u spektaklu našao se i Boban Rajović.

Pevač je pred našim kamerama bio odlično raspoložen, pa je bez zadrške govorio o koleginici, atmosferi u Areni, ali i očekivanjima koje ima od večerašnjeg koncerta.

- Došao sam jer su mi očekivanja velika. Vesna je velika zvezda i legenda. Imali smo nekoliko zajedničkih nastupa, odlično se poznajemo, jedva čekam da koncert počne - rekao je Bojan na početku, a potom otkrio i kakva je Vesna privatno.

- Ispričaću ti jednu anegtodu. Nastup smo završili u 4 ujutru, a do sedam smo ostali da pričamo. Toliko životnih anegdota je imala, od nje stvarno možeš mnogo toga da naučiš - otkrio je Rajović.

- Pitao sam je da li sam negde pogrešio, rekla mi je da nisam i da ne treba da se obazirem na prošlost. Teško je istrajati u karijeri ovoliko godina. Neko sam ko gradi karijeru stepenik, po stepenik. Kada jednog dana uđem u ovu Arenu, Bože zdravlja biće to brzo, da mogu da otpevam 30ak pesama, da to bude bar zasluženo i kvalitetno.

To je jedna stvar, a druga stvar je ostati normalan i sačuvati porodicu - objasnio je pevač.

Alo/L.A.

