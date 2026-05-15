Nakon poslednje epizode "Potere" došlo je do ogromnog skandala nakon što je jedan od tragača, Milan Bukvić, izrekao neumesnu šalu.
Sve je krenulo tako što je postavljeno naizgled bezazleno pitanje:
- Kakvu kapu nose animirani junaci, štrumpfovi? - glasilo je pitanje, dok su ponuđeni odgovori bili: Frigijska kapa, Tubetejka ili Kamilavka
Inače, kamilavka kapa, je ona koju nose pravoslavni sveštenici i monasi, i koja predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola SPC.
Međutim, tragač je na to rekao: "Da, kamilavku nose ovi naši, sveštenici". Iako je tačan odgovor na kraju bio "frigijska kapa", bilo je sporno ono što je tragač odgovorio.
Izjava Milana Bukvića odjeknula je u javnosti, a društvene mreže usijale su se zbog negativnih komentara.
RTS se oglasio i uputio izvinjenje
Nakon haosa na mrežama, oglasio se i RTS, a njihovo izvinjenje prenosimo u celosti:
- Radio-televizija Srbije se izvinjava gledaocima i najširoj javnosti zbog neprimerene izjave tragača Milana Bukvića u epizodi kviza "Potera" emitovanoj u ponedeljak, 11. maja, na našem Prvom programu
RTS upućuje iskreno izvinjenje svima koji su neumesnu izjavu tragača doživeli kao uvredun - poručili su tada.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)