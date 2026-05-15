Dva američka zvaničnika upoznata sa ovom temom rekla su novinama da je dokument izradio obaveštajni direktorat Zajedničkog štaba za predsednika Združenog štaba, generala Dena Kejna. Navodi se da se fokusira na četiri glavne dimenzije: diplomatsku, informacionu, vojnu i ekonomsku.

Ovo dolazi uoči važnih razgovora američkog predsednika Donalda Trampa sa njegovim kineskim kolegom Si Đinpingom u Pekingu.

Od kada su SAD i Izrael započeli rat krajem februara, Kina je navodno prodavala oružje zemljama Persijskog zaliva, koje su bile izložene odmazdnim iranskim raketnim i bespilotnim napadima, navodi se u izveštaju. Iako je Peking negirao naoružavanje Irana, poslednjih godina je bio uključen u višemilijardne ugovore o oružju sa Saudijskom Arabijom i UAE.

Što se tiče informativnog domena, prema izveštaju, pošto rat u Iranu nije odobrio ni Kongres SAD ni Savet bezbednosti UN, to je omogućilo Kini da ga predstavi kao nezakonit, jer je nastojao da „potkopa imidž SAD kao odgovornog čuvara međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima“.

Rat je takođe iscrpeo američke vojne resurse, posebno zalihe krstarećih i protivvazdušnih raketa, koje bi bile ključne u potencijalnom sukobu oko Tajvana, navodi se u dokumentu.

Pored toga, raniji izveštaj Posta sugerisao je da su iranski napadi na američke vojne objekte širom regiona bili daleko štetniji nego što je Vašington priznao, sa najmanje 228 oštećenih ili uništenih objekata i delova opreme.

Kina je u međuvremenu stekla bolje razumevanje kako američka vojska funkcioniše i planirala je u skladu sa tim, navodi se u listu.

Na kraju, iako je Kina, najveći svetski uvoznik nafte, pogođena Ormuskom krizom, održala je energetsku samodovoljnost zahvaljujući proizvodnji uglja i bumu zelene tehnologije. To je omogućilo Pekingu da igra ulogu energetskog dobrotvora, pružajući Tajlandu, Australiji, Filipinima i drugima zalihe mlaznog goriva i tehnologije zelene energije, navodi Post.