Marija Šerifović godinama je kategorično odbijala mogućnost da se ponovo takmiči na Evroviziji, međutim, sada je prvi put priznala da je ideja o povratku ipak probudila nešto u njoj.

Gostujući u Jutarnjem programu Radija S kod Irene i Ivana, Marija je potpuno iskreno govorila o mogućnosti da se posle skoro dve decenije vrati na najveću evropsku muzičku scenu.

Tokom razgovora o ovogodišnjem Eurosongu, voditelji su pomenuli da je Finska među glavnim favoritima za pobedu, što je odmah probudilo emocije kod pevačice, budući da je upravo u Helsinkiju 2007. godine odnela istorijsku pobedu pesmom Molitva.

– Čekaj, sledeće godine je 20 godina od moje Evrovizije? – upitala je Marija, a zatim priznala nešto što niko nije očekivao.

Pevačica je otkrila da joj je Bane Opačić napisao novu pesmu koja ju je odmah podsetila na Evroviziju.

– Sedim na Baliju, slušam pesmu i u jednom trenutku kažem prijateljima: “Ljudi, ovo je evrovizijska pesma!” Ne znate kakvu mi je pesmu Bane napisao – rekla je Marija kroz smeh.

Iako je naglasila da je njen odgovor za sada veliko i ogromno ‘ne’, prvi put je priznala da ju je sama pomisao na povratak ipak uzbudila.

– Malo sam se probudila… nešto mi je zatreperilo – iskreno je rekla pevačica.

Marija je zatim objasnila da danas na Evroviziju ne bi išla zbog pobede, već zbog emocije i iskustva.

– Kad bih išla, ne bih išla da pobedim, nego da se zabavljam. Da ona mala iz 2003. i ja hodamo zajedno ruku pod ruku i vidimo šta se promenilo – rekla je ona.

Voditelji su u šali dodali da Marija “ne mora ni na PZE”, već da bi je Srbija direktno poslala na Evroviziju, što je dodatno nasmejalo pevačicu.

– Jao, sad imam o čemu da razmišljam danas – zaključila je kroz osmeh.

Posle ove izjave mnogi će se zapitati — da li bi Marija Šerifović zaista mogla da napravi veliki povratak na evrovizijsku scenu tačno dve decenije nakon istorijske pobede?

A u videu ispod pogledajte i Marijinu brutalno iskrenu poruku za RTS i svoje kolege, gde bez dlake na jeziku poručuje da “Evrovizija nije platforma za rađanje novih zvezdica”, već ozbiljno takmičenje u kojem, kako kaže, “ego mora da se spakuje u džep”.

