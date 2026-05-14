Pevačici Vesni Zmijanac pozlilo je večeras, 14. maja, pred koncert u Beogradskoj areni, pišu domaći mediji.



Pred početak koncerta, kola Hitne pomoći su stigla na glavni ulaz Arene, nakon čega je ekipa ušla u bekstejdž.

Vesna Zmijanac, koja je zbog zdravstvenih problema pre nekoliko meseci bila hospitalizovana, večeras je primila infuziju jer se nije osećala dobro.

Nakon što su joj pružili prvu pomoć, ekipa Hitne pomoći je napustila Arenu. Prema nezvaničnim informacijama Vesna se pred početak koncerta žalila na visok pritisak, zbog čega je odmah pozvana Hitna pomoć.

Podsetimo, Vesna Zmijanac će večeras, 14. maja držati prvi od tri solistička koncerta u Beogradskoj areni.

