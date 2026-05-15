U objavi stoji:

"Menjajući sebe, svoje navike, menjamo budućnost. Budućnost ne određujemo sopstvenim željama, već radom i promenom navika i ponašanja."

Prethodno, predsednik Vučić izjavio je da će se protiv bahatosti pojedinih funkcionera boriti svim sredstvima i najavio da će uskoro objaviti na koji način će građanima biti omogućeno da mu prijave bahate i arogantne ljude iz različitih delova vlasti.

Vučić je, posle obilaska gradilišta Ekspa, odgovarajući na pitanje novinara kada će početi borba protiv bahatih ljudi, koju je najavio, i da li će to biti upozorenje za ljude na lokalu pošto tamo ima najviše takvih slučajeva, rekao da će, ukoliko se i pored svakodnavnih smena i borbe protiv arogancije i bahatosti vlasti, to nastavi, morati mnogo snažnije i jače da vodi tu borbu.

"Borbi nikad ne sme da dođe kraj. Uskoro ću da objavim kako da dođete i kako da mi pošalju svi građani informacije, preko kog portala, preko kojih društvenih mreža, o ljudima koji se bahato ponašaju iz različitih delova vlasti, od direktora, upravnika, ministara, pomoćnika, zamenika, sekretara i svih ostalih", naveo je predsednik.

Dodao je da je bahatost opaka bolest protiv koje će se boriti svim sredstvima i na sve dozvoljene i zakonite načine.

Na pitanje novinara da prokomentariše navode pojedinih medija da je bio u "vin-vin", a da je sada u "luz-luz" poziciji, Vučić je rekao da on sanja lepu, uspešnu Srbiju sa zadovoljnim građanima, dok pojedini sanjaju, kako je naveo, njega bez glave i kako mu sina tuširaju osiromašenim uranijumom.

"Ja prihvatam to da sam u luz-luz poziciji, da su oni u vin-vin poziciji i čestitam im unapred. Jedino jedna sitnica u međuvremenu mora da se dogodi da bih potvrdio te čestitke, a to su izbori. I ako narod to isto bude rekao na izborima, ja ću samo još jedanput da im čestitam. Samo ta sitnica, ništa više", dodao je Vučić.