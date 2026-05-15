Pobednik 65. Evrovizije, Damiano Dejvid, frontmen italijanskog benda "Maneskin" našao se u centru skandala zbog snimka na kom navodno ušmrkava kokain sa stola u bekstejdžu.

Evropska radiodifuzna unija (EBU) saopštila je da su proveli temeljnu reviziju onoga što se događalo te subote. Pitanja o mogućoj upotrebi droga usledila su nakon snimaka Davida kako se nagao nad sto u tokom televizijskog prenosa uživo, koji je gledalo oko 200 miliona gledalaca širom svijeta.

Deo publike pomislio je da uzima kokain, a Damiano je to porekao rekavši da je čistio slomljenu čašu sa stola. U razgovoru sa novinarima, rekao da je protiv droge, te je uradio i test na narkotike.

Kako se situacija dalje odvijala, objavljeno je da je Dejvid negativan na narkotike i priča se tu završila.

Podsetimo, Pevačica Dav Kameron i muzičar Damijano David verili su se u novogodišnjoj noći.

