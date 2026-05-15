Sara Vidaković, koja se proslavila u emisiji "Nikad nije kasno", prolazi kroz veoma težak period nakon gubitka oca.



Oglasila se na društvenim mrežama, gde je emotivnom porukom dirnula brojne pratioce. Uz fotografiju svog oca, Sara je objavila iskrene reči kojima je pokazala koliko joj nedostaje i koliko joj je teško da se pomiri sa gubitkom.

- Mili moj tajo, slučajno smo sa tobom danas zadremali na livadi gde sada počivaš i mogu ti reći da nisam imala lepšu dremku skoro. Osetili smo da si spokojan, na trenutak mi se učinilo da smo i mi na nekom potpuno mirnom mestu pored tebe. Drago mi je što sam stigla da ti otpevam pesmu i da ti pevam uopšte za rođendan koji si slavio sa svojim unukom… Toliko si sijao od sreće - napisala je Sara.

"Srećna sam i sigurna da si slobodan"

Pevačica, koja je član orkestra emisije "Nikad nije kasno", istakla je da veruje da je njen otac sada na boljem mestu.

- Srećna sam i sigurna da si slobodan, da si snažan i da sijaš na nekom mnogo dobrom mestu. To je bio dogovor tvoj s Bogom i ja u vas uopšte ne želim da sumnjam. Hvala ti za sve. Javi se kad stigneš i volim te najviše na celom svetu. Vole te svi najviše na svetu, ali posebno tvoj Vidak, tvoj bik - poručila je Vidakovićeva u emotivnoj objavi.

BONUS VIDEO:

