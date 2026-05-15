Pevačica Sara Reljić rekla je sudbonosno "da" svom izabraniku, Nemcu, Luku Šulcu, a snimak sa slavlja objavila je na društvenim mrežama.

Bivša rijaliti učesnica nedavno je pričala o svom novom partneru sa kojim uživa u ljubavi, a koliko je srećna govori i njen osmeh na licu.

Naime, ona je organizovala slavlje za najbliže gde je izgovorila sudbonosno "da" Šulcu najpre u crkvi, a potom i u opštini.

Inače, Luka ju je nedavno zaprosio Saru u Crnoj Gori, čime se pohvalila na Instagramu.

Slavlje je bilo intimno i durštvu najbližih članova porodice, prijatelja i kumova.

Mlada je blistala u raskošnoj beloj venčanici, dok je kosu pustila, a šminka je bila diskretna.

Sara je uzela muževljevo prezime, pa se od sad umesto sa "Reljić" potpisuje kao "Šulc".

- Šulcovi - napisala je pevačica na Instagramu uz snimak na kome pleše sa novopečenim suprugom.

Podsetimo, Pevačica je otkrila da ju je bivši partner prevario prvo sa devojkom, a onda sa muškarcem.

